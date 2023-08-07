عرضت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الكويت سيارة جينيسيس GV70 في مول العاصمة من 3 حتى 5 أغسطس لتمنح محبي السيارات الفاخرة الفرصة للتعرف على هذا الطراز المميز عن قرب.



وعلق خلدون عبدالحافظ، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة شمال الخليج التجارية على هذا الحدث بالقول: يسعدنا عرض طراز جينيسيس GV70 في هذا المكان المميز. لقد اخترنا العاصمة مول بالذات لأنه يحمل مواصفات تتقاطع مع علامة جينيسيس التجارية، فكلاهما يتميز بالأناقة المعاصرة والهندسة الدقيقة والرحابة الكبيرة إلى جانب توفير تجربة فريدة تسعد العملاء. نسعى من خلال عرض هذا الطراز للتفاعل مع زوار المول وتعريفهم بإحدى أفضل السيارات في هذه الفئة، كما نود أن نوفر الفرصة لمحبي السيارات الفاخرة للتعرف على مواصفات الفخامة التي تقدمها جينيسيس GV70 بشكل مباشر وعملي، كما يسعدنا سماع آرائهم والإجابة عن تساؤلاتهم حول هذا الموديل بشكل خاص وعلامة جينيسيس بشكل عام.



وأضاف: تقدم جينيسيس مستويات غير مسبوقة من الفخامة العصرية والتكنولوجيا المتطورة، تتجلى في الجمع بين الأسلوب الراقي والتكنولوجيا المتطورة والنهج الشامل المدروس، وقدمت موديلات أذهلت مجتمع صناعة السيارات حول العالم، ما جعلها بخطى حثيثة نحو ريادة قطاع السيارات الفاخرة. وقد أبهرت جينيسيس GV70 رواد العاصمة مول بجمال لا يقاوم ومواصفات لا تضاهى.



وتعد جينيسيس GV70 أول طراز رياضي متعدد الاستخدامات من الفئة متوسطة الحجم من علامة جينيسيس الفاخرة. وتتميز السيارة بتصميم رياضي فريد وشخصية قوية، إلى جانب تصميم داخلي فاخر يتمحور حول توفير مستوى عال من الراحة للسائق والركاب. تم تصميم السيارة وفق مبدأ «جمال المساحة البيضاء» الخاص بعلامة جينيسيس والذي يقوم على مراعاة التوازن بين أحدث التقنيات والمساحة الشخصية لقائد المركبة.



وتتجلى روعة التصميم الرياضي لجينيسيس GV70 من خلال الشبكة الأمامية المميزة والمستوحاة من شعار الشركة، مع مصابيح أمامية رباعية على مستوى الشبكة تعكس الطبيعة الرياضية الجريئة للسيارة، كما يزين المصابيح الأمامية والخلفية الخطين النحيفين المميزين لجينيسيس لتعزيز عناصر الأناقة الخارجية. ولتأكيد المظهر الديناميكي الرياضي تم تجهيز الجزء الخلفي بمصد من نمط G-Matrix، ومخارج عادم اسطوانية كبيرة مدمجة، كما تعزز الصورة الديناميكية الإطارات الرياضية الحصرية بقياس 21 بوصة، والنمط ثلاثي الأبعاد للتصميم الشبكي المزخرف بالكروم الداكن.



ويوفر التصميم الداخلي لجينيسيس GV70 والمستوحى من العمارة التقليدية لكوريا الجنوبية أقصى درجات الراحة عبر مقصورة تتميز برحابتها الكبيرة واستخدام عناصر بيضاوية الشكل تضفي مزيدا من السعة على المساحة الداخلية. كما توفر جينيسيس GV70 مساحة أمتعة أكبر من أغلب منافسيها، مع مساحة جلوس فسيحة في الصفين الأول والثاني. وقد حصدت السيارة إعجاب قطاعات واسعة من عشاق السيارات الفاخرة بفضل مقصورتها الفاخرة التي تتميز بالجاذبية والهدوء، وقد تم استخدام خامات فائقة الجودة لإنجاز الداخلية، وخاصة بالفئات الأعلى. كما توفر السيارة مستوى متقدما من التقنيات العصرية التي تشمل نظام ترفيه معلوماتي في قمة السلاسة وسهولة الاستخدام مع شاشة 14.5 بوصة تعمل باللمس وتدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إضافة لقرص دوار للتحكم بالشاشة. وتشمل الخصائص التقنية الأخرى للمقصورة الداخلية نظاما متطورا للملاحة، نظاما صوتيا فاخرا من Lixicon مع 9 سماعات، إضافة لشاحن لاسلكي ومنافذ USB وبلوتوث. وتشمل الميزات الاختيارية الأخرى مكيفا مزدوجا أو ثلاثي المناطق، تشغيل المحرك بلمسة زر، التشغيل عن بعد، وعدادات رقمية، وسقفا بانوراميا.



وعلى صعيد الأداء تأتي جينيسيس GV70 بفئتين من المحركات، الأول بسعة 2.5 ليتر تيربو وقوة قصوى تبلغ 304 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 43.0 كجم/ م، أما المحرك الثاني فهو بسعة 3.5 ليترات وقوة قصوى تبلغ 380 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 54.0 كجم/ م. وتطبق جينيسيس GV70 تقنية التحكم في الانطلاق، التي تساعد في إدارة عزم دوران المحرك وتدوير الإطارات في الظروف المثلى لزيادة تسارع السيارة.



ومن ناحية الأمان، جهزت جينيسيس GV70 بـ 8 وسائد هوائية، تشمل الوسادة الهوائية المثبتة في المنتصف بين المقعدين الأماميين، وواحدة عند ركبة السائق، واثنتين في الأمام، وأربعة على الجانبين. وقد حققت جينيسيس GV70 أعلى تقييمات أمان ممكنة باختبارات هيئة IIHS الأميركية، لتحصد جائزة +Top Safety Pick كواحدة من أكثر السيارات أمانا في فئتها. وتشمل أهم أنظمة السلامة بها مثبت سرعة ذكي، مكابح طوارئ أوتوماتيكية عند الرجوع للخلف، وأنظمة استشعار ورادار متقدمة تشمل رصد وتفادي الاصطدامات المحتملة بالأمام والخلف مع مراقبة مستوى انتباه السائق للطريق والحفاظ على المسار مع المساعدة على البقاء في المسار، والتنبيه عند الخروج عن المسار، مساعد ركن لتفادي الاصطدامات والعقبات عند صف السيارة والتنبيه من البقعة العمياء.