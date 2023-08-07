محمد المطيري: نطمح لتعزيز الأعمال التشغيلية بالتوازي مع توسيع عملياتنا



عقدت شركة العيد للأغذية اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس، حيث ناقش مجلس إدارة الشركة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتمت الموافقة على شراء 99% من رأسمال شركة سوق الأشراف المركزي، والمملوكة لشركة مجموعة دلقان القابضة.



كما وافقت عمومية الشركة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر من 18.617 مليون دينار، إلى 30.331 مليون دينار، وذلك عن طريق إصدار عدد 117.142 مليون سهم جديد، بقيمة للسهم 100 فلس، مع علاوة إصدار بقيمة 75 فلسا زيادة نقدية تسدد على دفعة واحدة وتطرح للاكتتاب للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الذي سيتم الإعلان عنه (أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 62.92% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالي).



كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العيد للأغذية على تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي، ليكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر بعد تعديل النص 30.331 مليون دينارا موزعة على 303.315.729 ملايين سهم قيمة كل سهم 100 فلس.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري إن العنوان العريض الذي اعتمدته العيد لعام 2023 هو الانطلاق والمبادرة، ولذلك أتى عرض الاستحواذ على شركة الأشراف بهدف استكمال نموذج أعمال شركة العيد لتعزيز الزخم الذي تحقق في العام الماضي والانطلاق بقوة تدفع نحو تسريع العمليات التشغيلية للشركة لتحقيق استراتيجية التوسع الإقليمي Goals 25، من حيث اعتماد مصادر دخل متنوعة تدعم القيادة في القطاع الغذائي وتعزز الربحية المستدامة، مؤكدا على أهمية قطاع الخدمات الغذائية الذي يشهد نموا متسارعا في دول الخليج عموما والسوق السعودي خصوصا.



وأوضح أن نموذج أعمال العيد للأغذية الجديد بعد انضمام الأشراف إليها سيتميز بقدرة تنافسية فريدة، حيث سيمكنها من تعزيز الشراكات مع العلامات والوكالات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة لمواكبة متطلبات السوق والابتكارات المتطورة والمتغيرة للعملاء، ما سينعكس إيجابيا على تحقيق العيد للأغذية لطموحها بالريادة في القطاع الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي.



واختتم المطيري بالإشارة إلى النظرة الدائمة التي تعتمدها العيد للأغذية في التعامل مع التحديات ومتطلبات السوق، حيث تعتبرها فرصا للنمو وتطوير الأعمال بغية تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين والشركاء، بالتوازي مع التركيز على النمو الإقليمي للشركة.