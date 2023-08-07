النصف: الكفاءة التشغيلية للشركة تعكس مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التعامل مع التحديات



أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات سامي النصف عن النتائج المالية للشركة لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2023 التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 47.9 مليون دينار.



وأوضح النصف، في تصريح صحافي، أن الشركة قلصت صافي الخسائر الى 3.4 ملايين دينار من 23.4 مليون دينار بالفترة نفسها من العام السابق، مشيرا الى أن إجمالي حقوق المساهمين لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2023 بلغ نحو 217.9 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الموجودات 914.6 مليون دينار.



وأضاف أن النتائج المالية المحققة ومواصلة تحقيق إيرادات تشغيلية رغم التحديات تؤكد الكفاءة التشغيلية لـ «ألافكو»، وتعكس مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التعامل مع الظروف المختلفة وتحديات البيئة التشغيلية لقطاع الطيران وسوق تأجير الطائرات العالمي.



وقال النصف إن «ألافكو» تمكنت من بيع 24 طائرة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2023، ضمن اطار الاتفاقية مع شركة «ماكواري»، التي وافقت عليها مسبقا الجمعية العمومية للشركة.



ولفت الى إتمام عملية تسليم طائرتين من طراز A320neo لخطوط فولاريز الجوية المكسيكية من سجل طلبيات «ألافكو».



وأشار الى صفقة بيع طائرتين من طراز A320-200 مع شركة طيران برنيق الليبية، مبينا ان الصفقة تأتي ضمن اطار اتفاقية بيع 3 طائرات من الطراز نفسه والتي تم استكمالها.



وذكر النصف انه كما في 30 يونيو 2023 بلغ عدد طائرات محفظة «ألافكو» 52 طائرة «إيرباص» و«بوينغ»، فيما بلغ عدد طلبات الشراء 46 طائرة من طراز A320neo والتي سيتم تسلمها خلال السنوات المقبلة.



وأفاد بأن أسطول شركة «ألافكو» يتكون من طائرات ذات تكنولوجيا حديثة الأكثر طلبا وسهلة التأجير بمتوسط عمر لا يتجاوز 5 سنوات، مشيدا بتميز قاعدة العملاء المتنوعة لدى «ألافكو».



واكد النصف المضي قدما في إستراتيجية «ألافكو» وتنفيذ خططها الموضوعة، وذلك لمواصلة تحقيق تطلعات العملاء والمساهمين والشركاء.