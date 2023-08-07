ياسر العيلة



أعلنت شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني عن أحدث مشروعاتها، وهو الاستعراض الموسيقي الغنائي البصري الضخم «فيكم طرب: ليلة مع ميامي» والذي يدخل الجمهور من خلاله إلى عالم فرقة «ميامي» الساحر، معلنة عن انطلاق العروض في الكويت على مسرح «الأرينا» في الفترة من 28 سبتمبر المقبل حتى 2 أكتوبر، وأن التذاكر متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني لـ «الأرينا».



وبهذه المناسبة كشف علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لشركة الجابرية الحرة، قائلا: نحرص دائما على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة للساحة ونرضي مختلف الأذواق، وكما كانت رحلة الثمانينيات ممتعة لذلك الجيل، فإننا اليوم مع «فيكم طرب» نقدم عرضا مميزا يلامس كافة الأجيال يأخذنا من خلالها الاستعراض في رحلة غنائية غير مسبوقة بمصاحبة مؤثرات بصرية واستعراض حي، يصاحب «ميامي» خلالها نخبة من أفضل العازفين لتقديم أغنيات الفرقة كما لم تسمع من قبل في الحفلات.



وأضاف: نعمل منذ أكثر من سنة للتجهيز لهذا العمل، لذلك فإن «فيكم طرب» ليس مجرد حفل لـ «ميامي»، بل احتفال واحتفاء بإحدى أبرز الفرق الموسيقية في المنطقة، والتي رافقتنا عبر الأجيال ووصلت أغانيها إلى أصقاع العالم.



وحول الفريق الفني للعمل، بين النصف أن العمل بقيادة وإخراج جاسم القامس ومريم الخترش، ويشاركهما كوكبة من المبدعين الكويتيين ونخبة من الخبرات العالمية في تصميم الديكور والفيديو والإضاءة والأزياء والموسيقى ليقدموا عملا عالميا مميزا يعد من أضخم العروض هذا العام، داعيا الجمهور لاغتنام الفرصة والحجز للعروض التي ستكون لفترة محدودة فقط.



جدير بالذكر أن شركة الجابرية الحرة تعد إحدى أبرز شركات الإنتاج الفني الكويتية والتي تأسست عام 2018، وتعمل مع المبدعين الشباب والموهوبين لإنتاج أعمال فنية متجددة ومبتكرة تخاطب من خلالها الأجيال الشابة بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الترفيهي في الكويت والمنطقة، من خلال عدد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها مسلسل «تقدير الاحتياج» وحفلتا «روح الشرق» و«رحبانيات»، بالإضافة الى إخراج عرض «الثمانينات» الذي انتجه مركز الشيخ جابر الثقافي ولاقى نجاحا جماهيريا باهرا.