أحمد الفضلي



أعرب الفنان مشاري المجيبل عن بالغ سعادته بالنجاحات التي حققتها مختلف مشاركاته الفنية في الفترة الماضية، التي تمثلت بمشاركة مسرحية وأخرى تلفزيونية خلاف تجربة جديدة في التقديم التلفزيوني، حيث كانت الأولى من خلال مسرحية «مولانا» والمشاركة التلفزيونية كانت بمسلسل «ملح وسمرة»، وتجربة التقديم التلفزيوني كانت من خلال برنامج «الماجلة».



وذكر المجيبل أن الفترة المقبلة ستشهد جولة خليجية سيقوم بها فريق عمل مسرحية «مولانا» في شهري يناير وفبراير المقبلين خلاف مشاركة خليجية أخرى ستكون في المملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض في أكتوبر المقبل، وقبل الجولة سيكون لنا عروض أخيرة في الكويت مطلع شهر سبتمبر المقبل، مشيرا الى أن نجاح العمل ساهم في عودة عروض الكويت، وكذلك الجولة الخليجية والمشاركة في موسم الرياض، وهذا نتيجة جهد كبير قدمه كل طاقم العمل من فنانين ومخرج وكاتب، وكذلك بقية الطاقم الفني فالجميع قدم كل جهده لإنجاح العمل وإظهاره بأفضل صورة.



وعن المشاركة في «ملح وسمرة» أفاد المجيبل خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن المشاركة مع القديرة هدى حسين إضافة كبيرة لأي فنان لما تمتلكه هذه النجمة من قدرة كبيرة على اختيار النصوص الناجحة خلاف وجود قيمة إنتاجية عالية الجودة تكفلت بها الجهة المنتجة باستقطاب نجوم كبار ورؤية إخراجية مميزة وطاقم فني رائع جميعها عوامل ضمنت نجاح العمل الذي انتهينا من تصويره بعد فترة طويلة جدا وعرض خارج الدورة الرمضانية، الا أن العمل حصد نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية في الكويت والخليج وعدد كبير من البلدان العربية، مؤكدا ان مثل هذه النجاحات غالبا ما تشكل دافعا جيدا للفنان للمشاركة في أعمال النجوم الكبار، ومن أبرزهم الفنانة هدى حسين التي تشرفت بمشاركتي لها في مسلسل «ملح وسمرة».



وعن إمكانية تكرار تجربة التقديم في الفترة المقبلة، ذكر المجيبل انه يعتز بتجاربه في تقديم البرامج التلفزيونية، من برنامج «منطقتي» وصولا الى برنامج «الماجلة»، وغالبا ما أسعى للظهور بشكل مميز ومختلف في كل برنامج، وهذا الأمر غالبا ما يكون الخطوة الأولى لنجاح التجربة، فالتكرار من الأمور التي لا تعجب الجمهور مهما كانت التجربة ناجحة، ففي كل عام ينتظر منك الجمهور ماذا ستقدم من فكرة جديدة لتجربتك سواء في مجال التقديم أو التمثيل، وكذلك المبدأ ذاته في المسرح، موضحا انه لايزال في مرحلة البحث عن تجارب جديدة في المجالات الثالثة تشمل إضافة جديدة لرصيده الفني.