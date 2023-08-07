شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على نائبه السابق ومنافسه الجمهوري في السباق نحو البيت الأبيض مايك بنس، واصفا إياه بـ «الواهم».



وفي منشور على منصته الخاصة «تروث سوشيال»، اعتبر ترامب بنس «شخصا سيئا»، وقال بسخرية «أخيرا حدث، الصغير مايك بنس الرجل الذي كان على وشك ان يقال من حاكمية اندياينا إلى أن أتيت انا وجعلته نائبا للرئيس، ذهب للجانب المظلم».



وتابع «انا لم اطلب يوما من بنس الذي تناول جرعة جرأة مؤخرا، أن يضعني فوق الدستور». في إشارة إلى اتهام بنس لترامب بأنه طلب منه التدخل لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وأضاف «لقد كان واهما والآن يريد ان يظهر بصورة الرجل القوي».



وكان ترامب يعلق على ما يبدو على تصريح بنس لمحطة «سي بي إس» أنه لا يخطط للشهادة ضد ترامب في الاتهامات التي وجهتها له محكمة فيدرالية بـ «التآمر» لقلب نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية، لكنه استدرك مؤكدا انه سيخضع للقانون.



من جهة اخرى أكد ترامب أنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة 2024، سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.



وشدد ترامب مرتين خلال خطاب أمام مناصريه من الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبية قائلا: «سأمنع نشوب حرب عالمية ثالثة».



وأشار إلى أن الأسلحة اليوم قوية للغاية لدرجة أنه يمكنها تدمير العالم، مضيفا: «لن أسمح بحدوث ذلك».

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي السابق، أنه يريد «تنحية» القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.

وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي «لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة هذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة».



وأضاف متحدثا عن القاضية تانيا شوتكان «الكل يعرف ذلك، وهي أيضا تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل (نطلب) تغيير مكان المحاكمة» إلى خارج واشنطن.

وستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.



وكانت القاضية قد رفضت المطالب الأخيرة لفريق ترامب القانوني.

ورفضت شوتكان التماس الفريق تمديد الموعد النهائي للرد على طلب للحكومة الأميركية قد يحد مما يمكن لترامب ومحاميه نشره علنا حول قضيته.

وأراد فريق ترامب تأجيل الموعد النهائي إلى الخميس المقبل، لكن القاضية قالت إن عليهم الالتزام بالموعد النهائي الحالي عند الساعة الخامسة عصر يوم غد الاثنين.



تانيا شوتكان (61 عاما) هي واحدة من نحو عشرة قضاة في محكمة المقاطعة الفيدرالية بواشنطن، وقد تم تعيينها عشوائيا للنظر في القضية.

وللقاضية سوابق مع ترامب، فقد حكمت ضده في قضية نوفمبر 2021 صرحت خلالها بأن «الرؤساء ليسوا ملوكا»، كما أصدرت أحكاما مطولة على أنصار لترامب شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير من ذلك العام.