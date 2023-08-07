يبدو ريال مدريد الإسباني جاهزا للدخول على الخط وحل الأزمة القائمة بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجمه كيليان مبابي، من خلال التقدم بعرض لضم قائد «الديوك» هذا الصيف عوضا عن انتظار عام للحصول عليه من دون مقابل، وذلك وفق صحيفة «لو باريزيان».



وقبل أيام معدودة على انطلاق الدوري الفرنسي الذي يفتتحه سان جرمان في مواجهة لوريان في 12 أغسطس، مازال مبابي خارج حسابات النادي الباريسي الذي استبعده عن جولته الآسيوية بسبب رفضه تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025.



وتوقعت «لو باريزيان» أن يستبعد مبابي أيضا عن تمارين الفريق الأول من أجل الضغط عليه بهدف تمديد عقده وعدم الرحيل الصيف المقبل كلاعب حر من دون مقابل.



وأفادت الصحيفة أن الرئيس القطري لسان جرمان لا ينوي التراجع عن قرار استبعاد مبابي من أجل التجديد أو الموافقة على الرحيل هذا الصيف.



وأضافت أن ريال مدريد قد يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع مبابي بعد 15 أغسطس الحالي، أي قبل قرابة أسبوعين فقط من إقفال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل إحراج سان جرمان وإجباره على الموافقة من دون المغالاة في مطالبه المالية. وإذا كان الحق التعاقدي بين الطرفين هو لصالح مبابي الذي يستطيع احترام عقده الموسم المقبل وعدم إجباره على الانتقال، فقد استعمل سان جرمان سلاح الاستبعاد للضغط عليه.