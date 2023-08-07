أكد مدير القناة الرياضية بتلفزيون الكويت حمد الديحاني السعي إلى تطوير القناة بالحصول على حقوق نقل عدد من الأحداث الرياضية المهمة في رياضة كرة القدم العالمية وغيرها من الألعاب الرياضية لإرضاء ذائقة المشاهدين ورفع نسب المشاهدة لها محليا وخارجيا.



وقال الديحاني، إن هذا العمل الذي يأتي بتوجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري يتماشى مع إستراتيجية وزارة الإعلام، ومن ضمن بنودها تطوير الإعلام الرياضي. وأشار إلى أن القناة بدأت بنقل الدوري الأرجنتيني وستتابع نقل كل البطولات الأرجنتينية ومنها مسابقتا الكأس والسوبر، وذلك بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط عبر البث الفضائي في سابقة هي الأولى منذ انطلاق بث القناة الرياضية.