مبارك الخالدي- هادي العنزي



أوضح أمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي، أن نتائج الفريق الأول لكرة القدم في المباريات التي يخوضها في معسكره بتركيا ليست دليلا على مستوى الفريق، مشيرا إلى أن صفوف الأخضر لم تكتمل بعد، وكذلك اللاعبون المحترفون.



وقال المزيدي في تصريح نشره المركز الإعلامي للنادي، إن فرق الألعاب الجماعية بالنادي باشرت استعداداتها لخوض منافسات الموسم الجديد، لافتا إلى أن تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم تحظى باهتمام جماهيري، وهو الأمر الطبيعي، ونتوجه بالشكر إلى جماهيرنا الوفية على حرصهم ومتابعتهم، وقد خاض العربي في معسكره 3 مباريات ودية خسرها جميعها، آخرها أول من أمس أمام فريق الفيصلي السعودي 2-1.



وذكر أن صفوف الأخضر لم تكتمل خصوصا اللاعبين المحترفين، حيث وصل إلى مقر المعسكر مؤخرا اللاعب الجزائري محمد بوشار، كما يتوقع أن ينتهي الجهاز الفني من اختيار المحترف الخامس قبل انتهاء فترة التسجيل الحالية، وهي أمور فنية تؤخذ في الاعتبار.



ولفت إلى أن الجهاز الفني يعمل على تأهيل الفريق وتحقيق الانسجام بين اللاعبين المحليين والمحترفين، مضيفا أن الفريق يترقب قرعة بطولة كاس الاتحاد الآسيوي التي سيشارك فيها الأخضر للتعرف على مجموعته، حيث ستقام البطولة لهذا الموسم بنظام الذهاب والإياب، معربا عن تفاؤله بما سيتحقق من نتائج للموسم المقبل.



إلى ذلك، تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على نظيره زيليزنكار الصربي 1-0 مساء أمس، في أولى مباريات «السماوي» في معسكره التدريبي في العاصمة الصربية بلغراد، وسجل هدف المباراة الوحيد الدولي فواز عايض (30).



وقد حرص المدرب د.محمد المشعان على إشراك التعاقدات الثلاثة الجديدة للفريق، عبدالمحسن التركماني، والغاني أبودو ايساكا، والسنغالي سيزار أوسينو منذ بداية المباراة، لخلق الانسجام المطلوب مع زملائهم بالفريق، وقدم الثلاثي أداء متميزا طوال المباراة.