كشفت دراسة حديثة، أن استنشاق بعض العطور أثناء النوم يمكن أن يعزز الأداء المعرفي ويقوي ‏الاتصال بين المناطق العصبية التي تنطوي على الذاكرة واتخاذ القرار.‏



وأجرى العلماء في جامعة «إيرفين» في ولاية كاليفورنيا الأميركية تجربة خاصة مع كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و85 عاما، حيث أرادوا معرفة ما إذا كانت بعض الروائح يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة.



واستخدم هؤلاء البالغون آلة تسمى «الناشر» أو الفواحة تطلق روائح مختلفة أثناء نومهم كل ليلة لمدة 6 أشهر، أعطت الآلة رائحة مختلفة لمدة ساعتين، وتوصل الباحثون إلى نتائج مذهلة، حيث كان أداء الأشخاص الذين حصلوا على القوة الكاملة في كفاءة الذاكرة لهذه الروائح أفضل بكثير في اختبارات الذاكرة، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في القدرة الإدراكية بنسبة 226%، أعلى من المجموعات التي استنشقت القليل من الرائحة.



وخلص باحثو الدراسة إلى أن رش هذه العطور في جميع أنحاء غرفة النوم قبل النوم، قد يساعد في إبطاء الظروف التي تؤدي إلى التدهور المعرفي، مثل الخرف، وذلك لأنها تعمل بشكل أساسي عن طريق تحفيز المادة الرمادية في الدماغ أثناء النوم، وإبقائها منشغلة تماما، مثل السمع والبصر.