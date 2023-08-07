ظفر أرسنال بكأس الدرع الخيرية أول ألقاب الموسم الكروي الإنجليزي 2023-2024 بعدما تغلب على نظيره مان سيتي 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادل الفريقين 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ويمبلي الدولي.



انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين، بعدما بادر «السيتي» بالتسجيل بواسطة كول بالمير (77)، لكن «المدفعجية» عادوا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليعادلوا النتيجة 1-1 بهدف سجله البلجيكي لياندرو تروسارد (99).



جاء الشوط الأول سلبي النتيجة والأداء، حاول كلا الفريقين التسجيل، لكن غابت النجاعة الهجومية لتحديد أفضلية أحدهما على الآخر، لكن الحال اختلف كثيرا في الشوط الثاني، الذي شهد إثارة وتكافؤا في أغلب فتراته، تمكن «السيتيزن» من التسجيل أولا، لكن«المدفعجية»لم يفقدوا الأمل وعادوا في اللحظات الأخيرة للمباراة بهدف أخذهم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لهم.



وعادة المباراة الافتتاحية للموسم الجديد لا تعطي في غالب الأحيان مؤشرا دقيقا عن مستوى الفرق، لكنها تكون بمنزلة مقبلات للطبق الرئيسي، أي الدوري الممتاز الذي ينطلق في 11 أغسطس بزيارة «السيتي» الى ملعب بيرنلي، فيما يلعب أرسنال في اليوم التالي ضد نوتنغهام فورست الذي وجه ضربة شبه قاضية لفريق أرتيتا وحلمه باللقب حين فاز عليه 1-0 في مايو على ملعب «سيتي غراوند».