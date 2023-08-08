23937 خدمة مقدمة عبر «سهل» و6835 مواطناً إجمالي عدد المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006



عاطف رمضان



أظهر احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن شهر يوليو 2023 ان عدد الطلبات القائمة بلغ 91377. عدد خدمات الاسكان المقدمة للمواطنين بلغ عبر مركز الخدمة بلغ 1942 وعبر تطبيق «سهل» بلغ 23937 وعبر الموقع الالكتروني للمؤسسة بلغ 198.



وعن المشاريع الاسكانية قيد التوزيع، اظهر التقرير ان الوحدات السكنية في «جنوب مدينة سعد العبدالله» بلغت 24 الفا و905 وحدات سكنية وبلغ عدد القسائم السكنية 22 الفا و153 قسيمة وبلغ عدد المنتجات الإسكانية 2356 منتجا إسكانيا.



وبلغ اجمالي عدد المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 نحو 6835 مواطنا وبلغ اجمالي عدد الوحدات الموزعة خلال الشهر 303 وحدات وان اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 7761 وحدة.



وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الاسكانية جاء في التقرير ان شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا منها 587 بيتا للعقد الاول بلغت نسبة الانجاز التعاقدية لها 50.80% ونسبة الانجاز الفعلية 46.21%، والعقد الثاني597 بيتا نسبة الانجاز التعاقدية لها 54% ونسبة الانجاز الفعلية 42.34%.



وفي مدينة صباح الأحمد السكنية 1110 شقق تم الانتهاء من 720 شقة وجار استلام 390 شقة بنسبة انجاز تعاقدية 100% ونسبة انجاز فعلية 96.45%.



وفي توسعة الوفرة 53 قسيمة صناعية نسبة الانجاز التعاقدية 17.99% ونسبة الانجاز الفعلية 19.60%.



وعن عدد المباني العامة تحت التنفيذ، فقد بلغت 53 بيتا منها 3 مبان في المطلاع و31 مبنى في جنوب عبدالله المبارك و16 مبنى في شرق صباح الأحمد السكنية و3 مبان في توسعة الوفرة. ووفق الاحصائية، فان عدد المباني المنجزة بلغت 8 مبان متفرقة في مشروع المطلاع، وعدد المناقصات الانشائية التي تم طرحها 3 مناقصات، الاولى للمباني العامة للضواحي N12 وN10 وN9 وN8 وN7 في المطلاع.



والمناقصة الثانية مبان عامة للضواحي N9 وN7 وN6 وN5 في المطلاع.



والمناقصة الثالثة لتوريد وتمديد وصيانة 4 محطات رئيسية جهد 132 ك.ف ومحطة ثانوية جهد 415. 0/ 11 ك.ف في المحور الخدمي لمدينة جابر الأحمد.



وعن شهادات لمن يهمه الأمر لإصدار أذونات البناء، فان مدينة المطلاع بلغ عددها 25225 شهادة لقسائم مسلمة و28228 شهادة لقسائم جاهزة.



وفي جنوب عبدالله المبارك 3221 شهادة لقسائم مسلمة و3260 شهادة لقسائم جاهزة للتسليم.



وفي خيطان 1361 شهادة قسيمة مسلمة و1448 شهادة قسيمة جاهزة للتسليم.