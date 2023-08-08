دارين العلي



تستمر درجات الحرارة بالانخفاض ويستمر معها انخفاض معدلات الاستهلاك القصوى للطاقة الكهربائية، حيث بلغ المؤشر يوم امس 15854 ميغاواط عند درجة حرارة 47 مئوية. وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن الانخفاض بدرجات الحرارة والعوامل المناخية لهما اليد الطولى في التحكم بحجم الاستهلاك تليها عمليات الترشيد التي يمكن أن يقوم بها المواطنون والمقيمون للحفاظ على الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة.



ولفتت المصادر إلى أن انخفاض الأحمال من شأنه أن يقلل الضغط على الشبكة ويخفف نسبة الحوادث التي يمكن أن تطرأ عليها، مشيرة إلى أن الشبكة خلال فصل الصيف تعاني من ارتفاع الضغوط خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.



وأوضحت المصادر أن الوزارة تقوم بجهود عدة للتخفيف فنيا عن الشبكة في تلك المناطق سواء بزيادة سعة المحولات أو توزيع الأحمال.



ودعت المصادر جميع العملاء إلى ضرورة الترشيد للحفاظ على هذه الخدمة، مؤكدة أن أي سلوك ترشيدي مهما قل حجمه من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط عن الشبكة وجعلها تعمل بكفاءة أعلى.



ودعت المواطنين إلى المشاركة ببرنامج ترشيد الذي يتيح لهم الاستفادة من الخصومات الكبيرة على الفواتير الكهربائية والمائية، وفي الوقت نفسه يسهم بتقليل الأحمال وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة وجيب المواطن معا.