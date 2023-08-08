عبدالله الراكان



افتتحت شركة «معجزة الشفاء» المتخصصة في إنتاج وبيع عسل النحل فرعها الجديد في مجمع الأفنيوز والذي يعد الـ 43 في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال مدير شركة «معجزة الشفاء» وخبير إنتاج العسل محمد قاسم المجددي: نحرص على أن نكون أقرب لزبائننا وعلى تواصل معهم في كل منطقة، مبينا أن بيع العسل ومنتجات النحل يحتاج إلى شرح واستفسارات خلال التعامل المباشر مع الزبون، فضلا عن تذوق المنتجات، وكل هذا يحتاج الى تواجد فروع بجانب المستهلكين بكل شرائحهم للتواصل بشكل أسرع.



وأضاف المجددي: أثبتت منتجات النحل فوائدها بشكل كبير، والكثيرون يتجهون لتسليح جهازهم المناعي لمقاومة الأمراض الفتاكة والخبيثة ووجدوا في منتجات النحل فائدة عظمية لتعزيز صحتهم العامة، وكان علينا من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية أن نعمل على تنمية الوعي والثقافة الصحية لدى الجميع.



وبين أن العديد من الدراسات والأبحاث حول ثقافة العسل والتغذية الصحية تتزايد يوما بعد يوما في كل أنحاء العالم.



جدير بالذكر أن شركة معجزة الشفاء تأسست مند 25 عاما، وخلال هذه السنوات تسير على درب النجاح والتميز ومراعاة التطور العالمي، بجانب الحرص على تحقيق الجودة في الإنتاج الغذائي.