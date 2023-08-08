فـــي خـــطــوة مـــهـــمـة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين مالاوي والكويت، قام سفير مالاوي في الكويت يونس عبدالكريم بزيارة لمكتب لولو هايبر ماركت الإقليمي في الفروانية أمس، حيث التقى مدير لولو هايبر ماركت في الكويت محمد هاريس وأعضاء بارزين آخرين من الإدارة العليا.



وشكلت الزيارة معلما بارزا في استكشاف مختلف الفرص التجارية، مع التركيز بشكل خاص على استيراد منتجات مالاوي عالية الجودة إلى السوق الكويتية. وأعرب الجانبان عن استعدادهما لبناء شراكة طويلة الأمد لا تعزز فقط العلاقات التجارية، لكنها تعزز أيضا التبادل الثقافي بين البلدين.



وأشاد السفير يونس عبد الكريم بتواجد لولو هايبر ماركت المرموق في الكويت ودورها الحيوي في قطاع التجزئة، معربا عن تقديره لالتزامها بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الجودة للمستهلكين الكويتيين والمقيمين على حد سواء.



وخلال الاجتماع، رحب محمد هاريس بالسفير يونس عبد الكريم والوفد المرافق، معربا عن اهتمامه الكبير باستكشاف الإمكانات غير المستغلة للمنتجات الفريدة والغنية من مالاوي، موضحا أن المستهلكين الكويتيين يشعرون بطلب متزايد على المنتجات المميزة من جميع أنحاء العالم، معربا عن التزام لولو هايبر ماركت بتوفير وسيلة لوصول المنتجات المالاوية إلى المستهلكين الكويتيين.



وناقش الطرفان إستراتيجيات مختلفة لتسهيل استيراد المنتجات المالاوية إلى الكويت، والتغلب على أي عقبات محتملة وضمان الامتثال للتشريعات بالإضافة إلى ذلك، استكشفا إمكانيات المبادرات المشتركة في التسويق لرفع الوعي، وأشار في كلمته إلى تفاؤله وثقته بآفاق هذه الشراكة.