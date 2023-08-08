الرويح: نقدم عبر برنامج نادي أسباير عدة ورش وأنشطة تثقيفية للأطفال من 4 إلى 13 سنة

الخليفات: نتعاون مع «أسباير» لتحقيق المسؤولية المجتمعية بتقديم شيء جديد للأطفال



عاطف رمضان



أقام مركز أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل بالتعاون مع مركز ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف، في مول العاصمة حفل افتتاح نادي اسباير التثقيفي والترفيهي لموسم شهر أغسطس بمشاركة عدد من الاطفال.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مركز أسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح في تصريح لـ «الأنباء» ان المركز افتتح نادي اسباير التثقيفي لموسم شهر أغسطس، وذلك بالتعاون مع مركز ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف، مشيرا الى انه يعد التعاون الأول في مجال تثقيف الطفل.



وأضافت الرويح ان هذا التعاون يهدف الى تثقيف الأطفال في بيئة تخدم أهداف النادي من خلال توصيل رسائل تثقيفية لهم فيما يخص عالم الفضاء والبحار والكوكب الذي يعيش فيه الأنسان بشكل سهل ومفهوم.



وأوضحت ان النادي عمل جاهدا على إيجاد وسائل للأطفال تجعلهم يستشعـرون بيئتهــــم ويستشعرون في هذا النادي كل قصة تعلموها او ورشة عمل أقامها النادي لهم عبر هذه التجربة في هذا المكان الجميل.



وأعربت الرويح عن شكرها لمركز ناشونال جيوغرافيك لتعاونـــه المشترك مع نادي اسباير وفتح المجال للأطفال ذوي الفئات العمرية من 4 سنوات الى 13 سنة.



وقالت الرويح: نقدم من خلال برنامج نادي اسباير عدة ورش وأنشطة تثقيفية، كما انه ستتم استضافة كتّاب في مجال أدب الطفل، منهم الكاتبة باسمة الوزان والكاتبة ريهام الفوزان وغيرهما وذلك لإثراء ثقافة الاطفال لدى النادي عبر بعض القصص التفاعلية.



كما أعربت الرويح عن املها ان تكون برامج النادي هادفة مميزة يستمتع خلالها الاطفال ويقضون وقتا جميلا خلال هذه العطلة التي شارفت على الانتهاء.



ولفتت الى ان نادي اسباير يسعى إلى اختتام فعالياته خلال موسم الصيف في أماكن يستمتع بها الأطفال ويستفيدون من البرامج التثقيفية، مثل مركز ناشونال جيوغرافيك.



وأنهت الرويح تصريحها قائلة: يستشعر الأطفال في مركز ناشونال جيوغرافيك الطبيعة وسفاري وعالم البحار والفضاء والغرافيك الحسي والمسرح، وهذه البرامج تزيد لدى الأطفال من الثقة بالنفس وتوسع مداركهم ووعيهم.



ناشونال جيوغرافيك



من جانبه، قال مدير عام مركز «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» في مول العاصمة أحمد الخليفات ان الهدف من تعاون المركز مع مركز اسباير وجميع المؤسسات والهيئات داخل الكويت تحقيق المسؤولية المجتمعية عبر استضافة الاطفال وتقديم شيء جديد لهم بما يتناسب مع هذه الفئة العمرية وتقديم محتوى هادف واستغلال فترة اجازة الصيف بالشكل الأمثل.



وأضاف الخليفات ان الأطفال المشاركين في فعاليات نادي اسباير يكتسبون مهارات جديدة حول إعادة التدوير والإبداع وتقوية الشخصية.