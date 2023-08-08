محمود عيسى



توقع تقرير صادر عن شركة «إنيرجي بورتال» أن يصل السوق العالمي لمشروعات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) في قطاع النفط والغاز العالمي إلى 550.32 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.76% خلال فترة التوقعات.



وتوقع التقرير ان يؤدي الاستهلاك المتزايد للغاز الطبيعي وتصاعد أنشطة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما إلى نمو السوق. من المتوقع أن تحتفظ منطقة آسيا والباسيفيك بأقصى حصة في السوق بسبب الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة التوسع الحضري.



وتعتبر الصين، وهي المنتج الأكبر للنفط الخام والغاز الطبيعي في المنطقة لاعبا رئيسيا في السوق، كما انها تحتضن العديد من مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير لضمان توازن العرض والطلب على الغاز الطبيعي. كما تعتبر الهند ثاني أكبر منتج للنفط الخام في المنطقة وتتمتع بحضور كبير في السوق العالمي.



ومن اللاعبين البارزين في سوق EPC للنفط والغاز العديد من الشركات العالمية مثل بتروفاك وسايبيم وتكنيكاس ريونيداس ودايوو وفلور كوربوريشن وسامسونج الهندسية وهيونداي وبكتل وتكنيب وسينوبيك ومكديرموت وكي بي ار، وغيرها الكثير.



وقال التقرير ان احدث التطورات في هذا الشأن تتضمن حصول شركة سايبيم على عقود بقيمة 1.23 مليار دولار لتنفيذ مشاريع برية وبحرية في الشرق الأوسط، في حين منحت شركة نفط الكويت عقد EPC لتنفيذ مشروع خطوط التدفق في حقول نفط غربي الكويت، بالإضافة الى الأعمال المرتبطة بها. وقد قسمت الشركة سوق EPC للنفط والغاز على أساس الجغرافيا الى مناطق، منها أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والباسيفيك وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.



وختم التقرير بالقول ان سوق EPC للنفط والغاز يشهد نموا كبيرا بسبب زيادة استهلاك الغاز الطبيعي وأنشطة الاستكشاف والإنتاج البحرية. ومن المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والباسيفيك على السوق حيث تستمد الدعم من تعاظم الطلب على الطاقة في دول مثل الصين والهند. ويقوم العديد من اللاعبين في السوق بتوسيع أعمالهم من خلال العقود وتنويع الخدمات.