أشادت دول العالم بالمحادثات التشاورية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة حول الأزمة الأوكرانية.



واتفق المشاركون في «اجتماع جدة» الذي استمر على مدار يومي 5 و6 أغسطس الجاري، على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء، بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.



وشارك في الاجتماع التشاوري، مستشارو الأمن الوطني وممثلون لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما فيها الأمم المتحدة، وذلك برئاسة د.مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي.



وفي ختام المشاورات، أعرب المشاركون عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية ودعوتها له واستضافته، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ترى أن اجتماع جدة كان ناجحا لأنه أظهر رغبة المجتمع الدولي في العمل لإنهاء الحرب.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن المحادثات الدولية التي استضافتها السعودية ساعدت في «تعزيز توافق دولي في الآراء».



وذكرت الوزارة، في بيان صحافي امس، أن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي «أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية واستمع إلى آراء ومقترحات الجميع، وعزز التوافق الدولي بشكل أكبر».



وأضاف البيان «علقت جميع الأطراف بشكل إيجابي على مشاركة لي هوي، ودعمت موقف الصين الإيجابي في تسهيل محادثات السلام».



وأوضح أن الصــــين ستواصل تعزيز الحوار استنادا إلى مقترحهــا للسلام المؤلف من 12 نقطة والعمل على «توطيد الثقــة المشتركة»، دون الخوض في تفاصيل محددة.



من جهته، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديميــــر زيلينسكي في بيان عن محادثات جدة «أجرينا مشاورات مثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يبنى عليها سلام عادل ودائم»، بحسب ما نقلته عنه «رويترز».



بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوزارة قد «أحيطت علما بفحوى مشاورات جدة حول الأزمة الأوكرانية بحضور شركائنا في مجموعة (بريكس) وشركاء آخرين، ونتوقع أن يتبادل شركاؤنا تقييماتهم معنا» في هذا الخصوص.