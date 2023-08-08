نظمت أكاديمية لوياك للفنون «لابا،» ورشة «إعداد المذيع» في مستويين، ضمن ورش برنامج «الجوهر» للتدريب الإعلامي، حيث دربت فيها الإعلامية رانيا برغوت صاحبة الخبرة التي تزيد على ثلاثين عاما في التقديم التلفزيوني، تضمن المستوى الأول تدريبا على كل مهارات التقديم التلفزيوني، بالإضافة إلى تمكين كل متدرب من تطوير شخصية فريدة ومستقلة لذاته أمام الشاشة تختلف عن غيره من مقدمي البرامج، وارتكز المستوى الثاني على كيفية إعداد وتقديم تقارير ميدانية، كما تضمنت الورشة عددا كبيرا من التطبيقات العملية، التي تمنح الفرصة للمتدربين لكسر رهبة مواجهة الكاميرا، مطبقين عدة مهارات من ضمنها القراءة من جهاز الاوتو كيو، واستخدام سماعة الأذن، والتحكم في لغة الجسد، ونبرة الصوت، كما شملت عدة زيارات ميدانية لستوديو تلفزيون atv، تدربوا فيها، بالإضافة إلى ما سبق، على كيفية التعامل مع معدي البرامج وفريق العمل خلال التصوير داخل الاستوديو.



واختتمت الورشة بعدد من النصائح حول كيفية تجاوز مقابلات التقديم على وظائف إعلامية، وكيفية التسويق والترويج لنفسك كمقدم برامج.



صرحت الإعلامية والمدربة رانيا برغوت بأن وجودها في الكويت للمرة الثانية قد عزز إيمانها بأن عددا كبيرا من الشباب الكويتي شغوف بالإعلام واحتراف التقديم التلفزيوني، وأضافت «يستطيع أي شخص الوقوف أمام الكاميرا في هذه الأيام، ولكن معرفة ما يجب قوله وكيفية قوله يتطلب مهارات وتدريب مستمر» كما أثنت على جهود أكاديمية لابا في تمكين الشباب وتوفير فرص تدريبية استثنائية لهم، وقالت: «عن طريق أكاديمية لوياك للفنون «لابا» وبرنامج الجوهر الذي ترأسه فارعة السقاف بمساعدة العاملين الذين يعملون بجد نهارا وليلا، تمكنا بنجاح من تقديم أفضل تجربة يمكن أن يجدها أي شخص شغوف بالإعلام».



وتابعت: «نعد بالمزيد من الورش المقبلة للتدريب الإعلامي وعدة زيارات إلى الكويت خاصة مع إضافة ورش جديدة وهي ورش «المدرب الإعلامي الخاص» التي تقدم للمرشحين في الانتخابات ورجال وسيدات الأعمال والطلاب والمدراء وأي شخص يحتاج إلى تعزيز مهارات التواصل الجماهيري والخطابة ولغة الجسد».



وأعربت ريما ناصر - إحدى المتدربات - عن بالغ الامتنان لبرنامج «الجوهر»، حيث تعتبره اختصر عليها طريقا طويلا لدراسة الإعلام، كونها لم تدرس تخصص الإعلام في مرحلة الجامعة، ووجدت في برنامج الجوهر التدريب الاحترافي الذي تنشده، كونها تدربت مع الإعلامية رانيا برغوت صاحبة الخبرة الطويلة جدا في هذا المجال، وأضافت المتدربة سوسن العبدالسلام: «إن برنامج (الجوهر) فتح لي آفاقا بعيدة في عالم جديد لم يسبق لي أن خضت تجربة فيه، واعتبره ساعدني في اكتشاف موهبتي الدفينة في المجال الإعلامي»، فيما قال المتدرب مشعل الشمري: «دخلت عدة دورات من قبل، وكل دورة كنت أحرص على اختيار مدرب له باع طويل في المجال الإعلامي، ولكن في دورة (إعداد مذيع) في كلا المستويين، فاقت استفادتي من خبرة أستاذة رانيا برغوت، ما حصلت عليه في أي ورشة تدريب سابقة، ووجدت في برنامج الجوهر ما لم أجده في غيره من برامج التدريب، من حيث المهنية والاحترافية وتنظيم فريق العمل، وتحدثت المتدربة رولا عبدالحكيم عن مدى فعالية التطبيقات العملية التي تضمنتها الورشة في صقل شخصية المتدرب، وتعريفه بنقاط القوة والضعف في أدائه، مستفيدا من الملاحظات البناءة لقامة إعلامية مثل الأستاذة رانيا برغوت، فيما أفادت المتدربة حنان فرحان بأن مشاركتها في برنامج الجوهر أشعلت شغفها بالمجال الإعلامي، بما تضمنته الورش من عدة تطبيقات عملية في ستديوهات تلفزيونية، حيث تطمح إلى خوض مزيد من التجارب الإعلامية مطبقة ما تعلمته في ورشة «إعداد مذيع».