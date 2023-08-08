حذرت اللجنة الدولية لصيد الحيتان من احتمالية انقراض الـ«فاكويتا» أو ما يسمى بـ «خنزير البحر»، وهو أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، ما لم يتم تغيير طرق الصيد بصورة عاجلة.



وأصدرت اللجنة العلمية التابعة للجنة الدولية لصيد الحيتان، أول إنذار لها بشأن انقراض الـ «فاكويتا» على الإطلاق أمس، محذرة من أن أعداد الـ «فاكويتا»، التي تعيش في خليج كاليفورنيا بالمكسيك فقط، ربما تكون قد انخفضت في الوقت الحالي إلى أقل من 10.



وأوضحت اللجنة العلمية أنه «على الرغم من العدد القليل جدا من حيوانات خنزير البحر التي مازالت باقية على قيد الحياة، فإن فرض حظر على استخدام الشباك الخيشومية في موطنها الأساسي بنسبة 100%، مازال يمنح حيوان الـ (فاكويتا) الصغير ولكن القادر على التحمل، فرصة للتعافي».



جدير بالذكر أن الشباك الخيشومية، وهي تلك التي يتم إسقاطها بصورة عمودية لاصطياد الأسماك من خياشيمها، تتسبب في قتل الـ «فاكويتا» لصيدها بشكل عرضي وغير مستهدف.



وفي السياق، لفظ البحر حوتا أزرق وهو أكبر حيوان في العالم، إلى شاطئ في جزيرة تشيلوي في جنوب تشيلي بعد نفوقه في المياه، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وأبلغ سكان مدينة بويرتو إلفيرا الواقعة في منطقة أنكود، بعد ظهر السبت عن اكتشاف هذا الحوت الضخم على شاطئ صغير في الأرخبيل، على مسافة ألف كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.



وأكدت الهيئة الوطنية للمصائد والاستزراع المائي على منصة «إكس» أن هذا الثديي «حوت كبير من عائلة بالينوبتيرا».