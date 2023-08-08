مفرح الشمري



بمناسبة عودة رئيس مجلس إدارتها الفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) من رحلته العلاجية التي كانت في احد مستشفيات المملكة المتحدة، أقامت جمعية الفنانين الكويتيين حفل استقبال في مقرها الجديد بمنطقة المرقاب، حضره العديد من الشخصيات العامة والفنية والثقافية والمواطنين المحبين لهذا الفنان القدير الذي قدم العديد من الأغاني الوطنية التي تحث على حب الوطن.



«ليلة الوفاء» التي جمعت أبناء الكويت في جمعية الفنانين الكويتيين حملت بين طياتها معاني الحب والوفاء للفنان القدير شادي الخليج الذي صدح بأجمل الأوبريتات الوطنية التي لاتزال يرددها الشعب الكويتي.



وفي هذه المناسبة، أعرب الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن خالص سعادته بعودة الفنان القدير شادي الخليج إلى أرض الكويت سالما معافى بعد رحلة علاج أمضاها خارج الكويت، مستذكرا الأعمال الوطنية الخالدة التي غناها ولاتزال عالقة في ذاكرة الشعب الكويتي.



‏وقال: نحمد الله كثيرا على عودة الفنان القدير شادي الخليج سالما معافى من رحلة علاجه، وهو من رواد الفن الكويتي الأصيل ومن المنارات التي أسهمت في النهضة الثقافية والفنية الكويتية منذ بداية ستينيات القرن الماضي وهو يقدم لنا في كل المناسبات الوطنية الكويتية أعمالا فنية خالدة تتغنى بحب الوطن.



‏وفي الختام، هنأ الشيخ حمد جابر العلي فنان الكويت القدير شادي الخليج على سلامة العودة إلى أرض الوطن بعد أن من الله عليه بنعمة الشفاء، داعين المولى تعالى أن يمتعه بكامل الصحة وموفور العافية، مثمنا في الوقت ذاته مبادرة جمعية الفنانين الكويتيين بإقامة هذا الحفل لهذه القامة الفنية، واصفا هذه الاحتفالية بأنها من قيم الوفاء التي يتمتع بها الشعب الكويتي الكريم.





وزير الإعلام يزور «شادي الخليج» في منزله



قام وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بزيارة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» في منزله في منطقة الروضة، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد عودته من رحلة العلاج مؤخرا من المملكة المتحدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين.