قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن تطوير كرة القدم النسائية أولوية قصوى بالنسبة له ولكل القائمين على اللعبة.



وقال إنفانتينو، في تصريحات للمركز الإعلامي لـ «فيفا»، «إن تطوير كرة القدم النسائية لمستويات غير مسبوقة من أولويات مسؤولي «فيفا» خاصة مع البريق والتألق التي تشهده النسخة الحالية من كأس العالم للسيدات»، مضيفا تملك كرة القدم النسائية أولوية قصوى لمسؤولي «فيفا»، لقد استثمرنا كثيرا في تطوير تلك اللعبة، ليس فقط ماليا ولكن أيضا من جانب الطاقة البشرية والخبرة التقنية.



وأشار إنفانتينو إلى انه تأكد بالفعل من أن كرة القدم النسائية تلعب في كل مكان بالعالم، وقال «كان هناك 120 دولة تشارك في التصفيات لكأس العالم 2015، لكن الآن هناك 190 دولة تلعب كرة القدم النسائية»، مضيفا في كأس العالم، تواجد ما يقرب من مليوني متفرج في الملاعب إلى جانب ملياري متفرج يشاهدون البطولة في جميع أنحاء العالم عبر الشاشات، وتنظيم أستراليا ونيوزيلندا لكأس العالم للسيدات 2023 أثار اهتمام الكثيرين، حيث تمكنت كلتا الدولتين من تحقيق التوقعات كمضيفتين لهذا الحدث الكروي العالمي، في البلدين شعرنا جميعا بأننا في بيوتنا، واستقبلت البلدان جميع الحاضرين بترحاب.