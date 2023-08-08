فازت أستراليا، التي تشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، على الدنمارك 2-0، لتبلغ دور الثمانية في المونديال.



وسجلت أستراليا الهدفين بواسطة كايتلين فورد، وهايلي راسو بواقع هدف في كل شوط، قبل أن تشارك القائدة سام كير لأول مرة بالبطولة بعد أن غابت بسبب إصابة بالساق في الدقيقة 78 كلاعبة بديلة لتحظى بدعم هائل من أكثر من 75784 مشجعا.



وسيطرت الدنمارك على اللعب في بداية المباراة، وصنعت أكثر من فرصة خطيرة بواسطة برنيل هاردر، لكنها تراجعت بعد ذلك لتخرج من دور الـ 16 في ظهورها الأول بكأس العالم منذ 2007.



وقال توني جوستافسون مدرب أستراليا بعد المباراة:«كنا تحت ضغط شديد في الشوط الأول لكننا لم نهتز»، مضيفا: فريقنا ناضج جدا ويمكنه الوصول إلى حلول للمضي قدما.



وبلغت أستراليا دور الثمانية في آخر ثلاث بطولات لكأس العالم، قبل أن تودع المسابقة، وستلعب مع فرنسا أو المغرب يوم السبت المقبل، على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.



وقالت فورد التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة:«من المذهل عودة كير، ستعزز ثقتنا في المراحل المقبلة».