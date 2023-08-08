بيروت - ناجي شربل



افتتح العهد حامل اللقب الموسم الماضي مشواره في الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم، بفوز صريح على ضيفه الراسينغ بيروت العائد الى الدرجة الاولى 5-1.



سجل للعهد السوري محمد المرمور (20 و42) وزين فران (65) والاسكتلندي لي ايروين (80 من بنالتي) وكريم درويش (88). وللراسينغ حسين حيدر (89).



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، تعادل الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة «14» مع ضيفه الأهلي النبطية الذي يخوض غمار الدرجة الاولى للمرة الاولى في تاريخه 2-2، علما ان «الزعيم الاخضر» تقدم بهدفين نظيفين في ربع الساعة الاولى.



سجل للأنصار حسن معتوق والسنغالي الحاج مالك تال في الدقيقتين 3 و15. وللأهلي النبطية بادجي وشادي جوني في الدقيقين 33 و93.



واستهل النجمة الوصيف وحامل الكأس المسابقة بفوز كبير على الصفاء بثلاثية بيضاء 3-0 على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس. وسجل للنجمة محمد صادق وماهر صبرا وجوزيه امبرتو امبالو في الدقائق 20 و45+2 و73. وبذلك يدخل النجمة الدوري بقوة قبل مباراة نارية في المرحلة الثانية مع العهد.



ومن مجمع المرداشية الرياضي في زغرتا بشمال لبنان، عاد البرج بالنقاط الثلاث الى بيروت بفوزه على مضيفه طرابلس الرياضي 1-0، سجلها السنغالي كمارا في الدقيقة 14.