أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الاثنين أن حارس مرماه مانويل نوير استأنف التدريبات التأهيلية بعد الخضوع لعملية جراحية كانت مقررة منذ وقت سابق.



وأوضح بايرن ميونيخ في بيان:«خضع مانويل نوير لجراحة ناجحة الأحد لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى»، وكان مانويل نوير قد تعرض لكسر في الساق خلال ممارسته التزلج في فترة الإجازة في ديسمبر الماضي، وقد أبعدته الإصابة عن الملاعب حتى نهاية الموسم.



وعمل نوير بشكل مكثف من أجل العودة للمشاركة من جديد، لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن موعد عودته المحتمل.



وتعاقد بايرن ميونيخ مع الحارس السويسري يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ في يناير الماضي ليعوض غياب نوير، لكن سومر بصدد الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي لعدم رغبته في الاستمرار في دور الحارس الثاني في الفريق البافاري.