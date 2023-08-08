القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور يزعم بيع الحكومة أصولا وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت ذلك، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الحكومة أصولا وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، وأن المعلومات المتداولة بالمنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة.



وأشارت إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث إنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين.



وأوضحت الحكومة التزام الوزارة بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية في الدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.



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