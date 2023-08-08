أصدر مصرف سورية المركزي قرارا برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 25 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 2066 دولارا بحسب سعر صرف السوق السوداء.



وأرسل المركزي إلى المؤسسات المالية المصرفية أمس الأول تعميما بتعديل البند الأول من التعميم رقم 16/12 الصادر في 2 يناير الماضي،



ويقضي التعديل برفع سقف السحب النقدي من الحسابات المصرفية، من 15 مليون إلى 25 مليون ليرة سورية، وذلك تعديلا لحد السحب اليومي الصادر في 29 يناير الماضي.



ويهدف التعميم، وفق المصرف، إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين.



وأضاف أن القرار يأتي في إطار سياسته بتقييد السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية.



ويشمل القرار الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وفق التعميم.