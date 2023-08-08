دمشق - هدى العبود



قدم «سلطان الطرب» جورج وسوف حفله بالأردن بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 37 والذي يحمل شعار «ويستمر الفرح»، فقام بتقديم عدد من الأغنيات التي طالما أحبها الجمهور واستمتع بها، كما تم وضع ستار أسود كبير بامتداد المسرح أخفى دخول الوسوف، وتمت إزاحة الستار عقب صعوده على المسرح.



أما عن سبب وجود هذا الستار الكبير، فقال مصدر مسؤول في مهرجان «جرش» في تصريحات إعلامية له إن جورج اشترط على اللجنة المنظمة وجود ستار يخفي لحظة دخوله للمسرح، على أن يزاح الستار عقب استقراره على الكرسي المخصص له، وذلك لأنه لا يرغب بأن يشاهده الجمهور في وضعه الصحي الحالي.



وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور أثناء غناء الوسوف لباقة من أجمل أغنياته، بالأخص أثناء غناء أغنية «حد ينسى قلبه»، وامتد غناء جورج لساعة ونصف أمتع فيها الجمهور بصوته وأغنياته ومن بين ما قدمه أغنية «كدة كفاية»، «بتعاتبني على كلمة» وغيرهما الكثير من أجمل أغانيه.