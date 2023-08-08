بيروت ـ أحمد منصور



شارك عضو اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ الخليجية رجا الخطيب في الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي عقد في فندق ڤينيسيا.



وفي هذا الإطار، أشار الخطيب بعقد هذا المؤتمر العربي في بيروت، مشيدا بأهمية الملتقى والأهداف التي يسعى الى تحقيقها لجهة تحفيز الاستثمار في البلدان العربية من خلال توفير التمويل اللازم من المصارف العربية.



وأكد الخطيب على ضرورة متابعة الافكار التي طرحت خلال الملتقى والتوصيات التي ستخرج عنه من قبل القطاع الخاص والحكومات، لأن أكثر ما تحتاج اليه الدول العربية هو الاستثمار في شتى المجالات لتطوير بنيتها التحتية والاقتصادية مما يؤدي الى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.



وأشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي كانت السباقة في هذا الإطار، حيث التمويل متوفر لكل المشاريع، مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص، وخصوصا المملكة العربية السعودية التي هي اليوم متقدمة جدا في هذا الإطار ومثالا مميزا يفتخر به، مع كل المشاريع العملاقة التي يتم إطلاقها وفي مختلف المجالات من ضمن «رؤية 2030».



وشدد الخطيب على ضرورة توفير التمويل للاستثمارات في الدول التي لا تتمتع بقدرات كافية في هذا المجال، وذلك في سياق الجهد الذي يبذله اتحاد المصارف العربية، والذي يجب ان يستهدف بشكل أساسي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومختلف المشاريع الاخرى، معتبرا ان ذلك يشكل فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.