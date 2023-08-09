تواصل لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي استعداداتها لرحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 32 التي ستقام برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد خلال الفترة من 12 إلى 17 الجاري بمشاركة سفينتين من سفن الغوص المهداة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.



وقال أمين السر العام في النادي البحري الرياضي خالد الفودري إن النادي اضطر في رحلة هذا العام إلى تقليص عدد السفن إلى سفينتين من أصل 15 سفينة الأمر الذي ترتب عليه تقليص عدد المشاركين من شباب الغوص (النواخذة والمجدمية والبحرية)، وذلك بسبب الحالة الاستثنائية للرحلة وضيق الوقت، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة حاليا فقط بشباب الغوص المشاركين في الرحلة ممن يملكون الخبرة والقدرة الكافيتين ولهم تواصلهم المستمر، في الوقت الذي كان النادي يأمل فيه فتح المجال لعدد أكبر من الشباب الراغبين بالمشاركة.



وأضاف الفودري: ما يدعو للفخر والاعتزاز والتقدير أن يتلقى النادي كماً هائلا من اتصالات الشباب وأولياء أمورهم للرغبة في المشاركة، ما يؤكد مدى رغبتهم الجادة في المشاركة وسط أجواء مناخية قاسية، ويعكس حقيقة اعتزازهم بتراثنا البحري وبتخليد ذكرى الرعيل الأول من الآباء والأجداد، مبينا أن النادي سيحرص خلال رحلة العام المقبل على فتح المجال لمشاركتهم إن تهيأت الظروف المناسبة، ووفق برنامج الاستعدادات المبكرة التي تقوم فيها لجنة التراث البحري وخاصة فيما يتعلق بإقامة معسكرات تدريبية للنواخذة والمجدمية تبدأ من مارس وأخرى للشباب من البحرية تمتد لأكثر من شهرين.



وكانت لجنة التراث البحري في النادي البحري قد حددت موعد «يوم الدشة» وهو اليوم الذي ستغادر فيه السفن ساحل النادي في السالمية الساعة 8.30 صباح السبت المقبل، وحددت يوم الثلاثاء 15 أغسطس يوما مفتوحا للصحافة والإعلام لزيارة بندر الغوص يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا، في حين حددت «القفال» وهو يوم عودة السفن الساعة 5 مساء يوم الخميس 17 الجاري، حيث سيقام احتفال شعبي لمراسم «القفال» بحضور ممثل صاحب السمو الأمير وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.