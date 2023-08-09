المركز الفرعي في «المسايل» يقدم خدمة علاج النطق والسمع وخاطبنا الجهات المعنية لاعتماد تقاريره

بشرى شعبان



كشفت مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي بالتكليف هدى الراشد ان المكتب يعمل حاليا على إعداد مشروع خاص بالعلاج النفسي والاجتماعي «مشروع التكامل» بالتعاون مع عدد من المختصين النفسيين والاجتماعيين من غير العاملين بالمكتب في أحد المراكز الفرعية خلال الفترة المسائية بحيث يتطوع احد المختصين النفسيين والاجتماعيين بتقديم استشارة مجانية للمواطنين لمدة ساعة أسبوعيا. وقالت الراشد، في تصريح لـ «الأنباء» إن مكتب الانماء يعمل في اتجاهين، الاتجاه الأول تطوير وتأهيل وتدريب الموظفين من خلال دورات تدريب وتثقيف الموظفين. والاتجاه الثاني نشر التوعية في المجتمع بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.



وأشارت الراشد الى ان المكتب يقدم خدماته في المركز الرئيسي في منطقة المسايل، بالإضافة إلى المراكز الفرعية في كل من النسيم، اليرموك، المنصورية، غرب مشرف، ومبارك الكبير والمركز فرعي أيضا في المسايل، ويقوم بتقديم الخدمات الاستشارية (النفسية، الاجتماعية، والتربوية) بالمجان في جميع المراكز. وأضافت الراشد ان المركز الفرعي في المسايل يقدم خدمة اختبارات وعلاج النطق والسمع وباشر في العمل 24 يوليو الماضي وقد قمنا بمخاطبة الجهات المعنية لاعتماد التقارير الصادرة عنه، كما يقدم المكتب خدمة اختبارات الميول المهنية للطلبة في المرحلة الثانوية عبر تقنية «زووم»، وهي تهدف إلى مساعدة الطلبة على اختيار التخصص الجامعي.



وعن أنشطة المكتب، بينت الراشد ان المكتب يشارك في معارض الفرص الوظيفية بجامعة الكويت، ويشارك في انشطة رابطة الطب العائلي (الصحة النفسية)، ويتعاون كذلك مع وزارة الشؤون ممثلة بإدارة الأحداث لتقديم برامج خاصة لنزلاء الادارة الى جانب التعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في الشرطة المجتمعية لمساعدة الحالات التي تحتاج الى ارشاد نفسي واجتماعي، ويقدم المكتب استشارات عبر الهاتف للعموم في بعض مراكزه. واضافت انه تم التنسيق مع محافظة مبارك الكبير لتوفير مكان يراعي الخصوصية للحالات الاستشارية، و العمل جار لتخصيص ارقام خط مباشر في مركز مبارك الكبير لتحديد المواعيد، بالإضافة إلى وجود تعاون مع المجلس الأعلى للاسرة لتقديم الاستشارات على اختلاف انواعها لنزلاء مراكز الايواء (الأسر والأطفال والنساء)، مشيرة الى انه تم تقديم اكثر من 12 جلسة علاجية لـ 7 حالات في مركز الإيواء التابع للمجلس الاعلى للأسرة. وكشفت الراشد عن التنسيق مع وزارة التربية لتقديم محاضرات توعوية في المدارس، وقام المكتب بإصدار العديد من البروشورات وتم توزيعها على العديد من الجهات المعنية والمكتبات وجمعيات النفع العام.



كما قام قسم التدريب بتنظيم العديد من الدورات التدريبية الخارجية لموظفي المكتب منها:



٭ برنامج القيادة والمعايير الحديثة في التنمر ظاهرة وعلاج.



٭ التطور الإداري.



٭ مستجدات نظام الخدمة المدنية وحقوق الموظف.



٭ العنف بين الشباب.



٭ دورة في الأمان الوظيفي وعلاقته بالصحة النفسية.