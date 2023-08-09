أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الأسبوعين الـ 29 والـ 30 لسنة 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: زاهر عيسى القبلاوي، بدريه محمد الدمخي، مناحي سعد العصيمي، ضاري فهد العتيبي، فيصل يوسف سعد الله، عبدالرحمن أحمد المهمل، بدر ناصر الحريتي، ناصر صلاح الشقيحي، ياسر منصر عفيف، بدر مران الحربي، عبدالوهاب أحمد المسلم، صالح أحميد العلي، أحمد محمد الدهيشي، محمد جواد العبدالله، أحمد محمد السليماني، فهد عبدالرحمن الزامل، أحمد سامي شريف، محمد فاروق الخليفة، حوراء عبدالرضا غملوش، سليمان عبداللطيف الرويح.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب.