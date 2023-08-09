أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة: تتضمن الإعاقة البسيطة. وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة.



وقالت وزيرة التضامن- خلال مؤتمر صحافي، عقدته، امس بحضور اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة (صناع الحياة) وعدد من قيادات الوزارة- إن الإعاقات الحركية البسيطة مثل «شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقري - بتر أصابع أوسلاميات متعددة بالطرف الواحد- عيوب خلقية- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي- الشلل الدماغي البسيط - خلل بالأعصاب الطرفية»، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل»، والإعاقات السمعية بدءا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة. وأضافت أن من بين الإعاقات التي تتضمنها المرحلة الثالثة أيضا الإعاقة الذهنية «وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح بين 52 و69 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة»، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي: «الثلاسيميا- أنيميا البحر المتوسط- الأنيميا المنجلية- الهيموفيليا». وأوضحت الوزيرة أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولى تتمثل في التقييم الطبي وفقا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.