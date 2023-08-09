

أحمد الفضلي



يستعد الفنان والمخرج نادر الحساوي لخوض تجربة فنية جديدة تتمثل بالمشاركة في عمل فني درامي يتم التجهيز له حاليا تمهيدا لبدا التصوير في الأيام المقبلة وعرض العمل ضمن السباق الرمضاني المقبل من خلال عدد من القنوات المحلية والخليجية.



من جانبه، أعرب الحساوي عن بالغ سعادته بالتجربة الجديدة والمتمثلة في عمل درامي لم يحدد اسمه حتى الآن، ويعد ثاني تجربة تجمعني مع الكاتب والمنتج بندر طلال السعيد الذي يقوم حاليا بالتجهيز للعمل ومن المقرر ان نبدأ التصوير في الأيام المقبلة، وسيشهد العمل مشاركة كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية يتم التواصل معهم حاليا لمعرفة إمكانية مشاركتهم من عدمها.



وذكر الحساوي من خلال حديثه لـ «الأنباء»: ان العمل يعد ثاني تجاربي الفنية مع المنتج والكاتب بندر طلال السعيد الذي سبق وأن شاركته في مسلسل «لغز 1990» الذي عرض في رمضان ما قبل الماضي وحقق نجاحا كبيرا وشهد مشاركة كم كبير من النجوم أبرزهم إبراهيم الحربي وعبدالرحمن العقل وزهرة الخرجي وميس كمر وغيرهم من الفنانين، مشيرا إلى ان العمل الجديد يتم الإعداد له حاليا بشكل احترافي من خلال رصد الأسماء المناسبة للشخصيات التي ستشارك في بطولة المسلسل وثقتي كبيرة بفريق العمل لتنفيذه بالشكل المطلوب وليكون ضمن الأعمال الناجحة في رمضان المقبل.



وعن جديده خلاف هذا العمل، أفاد الحساوي بأن لديه نصوص عدة خاصة بأعمال فنية يقوم حاليا بقراءتها لاختيار إحداها في الفترة المقبلة، موضحا انه من الفنانين الحريصين على اختيار الأعمال ذات الجودة العالية وعدم القبول بأي نص لمجرد الظهور بشكل مستمر في الأعمال الرمضانية أو الموسمية وهذا ما نتج عنه عدم مشاركتي باستمرار في الأعمال الرمضانية خلال السنوات الماضية.