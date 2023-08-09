أعلن مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي الرياضي رصد مكافآت مجزية للرماة والراميات الكويتيين المتميزين ممن يحجزون بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) تصل إلى 5 آلاف دينار (نحو 15 ألف دولار).



وقال رئيس النادي دعيج العتيبي: «إن اعتماد هذه المكافأة من قبل المجلس يأتي تشجيعا لأبطال الكويت للتأهل إلى أكبر تجمع رياضي في العالم ومن ثم المنافسة على إحراز الميداليات»، مضيفا أن المجلس قرر منح الرامي المتأهل مبلغا شهريا بقيمة 300 دينار (نحو 1000 دولار) حتى موعد الدورة الأولمبية في صيف 2024 لمساعدته في التجهيز للمنافسات، كما خصص أيضا مكافأة لمدربي الرماة المتأهلين.



وأشار العتيبي إلى أن هذه المكافآت هي أمر إضافي للمميزات التي يحصل عليها الرماة من الاحتراف الجزئي من الهيئة العامة للرياضة، والمعسكرات التي يقيمها النادي بدعم من الهيئة استعدادا للبطولات المؤهلة، مؤكدا أن مشوار أبطال الكويت في تحقيق التأهل يبدأ من الشهر الجاري، إذ يشارك المنتخب في بطولة العالم بأذربيجان في 18 أغسطس، ثم في بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد المقررة في كوريا أكتوبر المقبل.