يقف الشرطة العراقي بين النصر السعودي المدجج بالنجوم العالميين وبلوغ نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، حين يواجهه مساء اليوم في الدور نصف النهائي الذي يشهد مواجهة سعودية بحتة بين الهلال والشباب.



وفي ظل وجود ثلاثة من ممثليها الأربعة في نصف النهائي، ضمنت السعودية التي حققت هذا الصيف ثورة في سوق الانتقالات الدولية، تواجدها في النهائي المقرر السبت المقبل.



ويبدو النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والوافد الجديد السنغالي ساديو ماني، على أتم الاستعداد لمحاولة التخلص من عقبة الشرطة اليوم حين يلتقيه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، بعدما جرد الرجاء الرياضي المغربي من اللقب بالفوز عليه 3-1 في ربع النهائي.



لكن عليه توخي الحذر أمام الشرطة الذي أقصى السد القطري بالفوز عليه 4-2.



وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية بمدينة الطائف، يصطدم الهلال بمنافسه المحلي الشباب بعدما سبق له أن أقصى مواطنه وغريمه الاتحاد بالفوز عليه 3-1 في ربع النهائي.



وسبق للفريقين أن تقابلا في البطولات العربية مرة واحدة، في 18 ديسمبر 1995 حين تعادلا 1-1.



ولم يظهر الهلال بالصورة المتوقعة في دور المجموعات، وكاد يغادره لولا تدارك الوضع في الجولة الأخيرة أمام الوداد المغربي (2-1)، لكنه أعاد الثقة لجماهيره في ربع النهائي بعدما قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد.



ويعول الهلال على نجومه الجدد وعلى رأسهم الصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرازيلي مالكوم فيليبي الذي سجل ضد الاتحاد في ظهوره الأول بألوان فريقه الجديد.