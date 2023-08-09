تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، بعدما تغلب على المنتخب المغربي 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في دور الـ 16 من البطولة. وسجل المنتخب الفرنسي ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق كاديدياتو دياني، وكينزا دالي، وأوجيني لو سومر في الدقائق 15 و20 و23. وفي الشوط الثاني، سجلت أوجيني لو سومر الهدف الثاني لها والرابع للمنتخب الفرنسي (70).



وكان المنتخب الفرنسي تأهل لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأسترالي في دور الثمانية يوم السبت المقبل.



إلى ذلك، واصل المنتخب الكولومبي مغامرته في المونديال بنجاح، بعد ان تغلب أمس على نظيره الجامايكي 1-0 في ملبورن ليتأهل الى ربع النهائي حيث يواجه إنجلترا بطلة أوروبا، وسجلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبين في دور الـ 16، بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.