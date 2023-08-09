حدد المهاجم الإنجليزي هاري كين موعدا نهائيا من أجل الانتقال الى صفوف بايرن ميونخ، مع الشكوك التي تحوم حول مستقبله رفقة توتنهام هذا الصيف.



ومع استمرار رفض توتنهام، لعروض بايرن ميونيخ التي كان آخرها الماضي لضم كين مقابل 86 مليون إسترليني، بدأ الوقت ينفد أمام مدرب البافاري توماس توخيل لضم كين، في ظل وضع الأخير موعدا نهائيا لحسم انتقاله للعملاق الألماني.



ووفقا لصحيفة «تليغراف» البريطانية، يصر كين على أنه لن يرحل عن صفوف توتنهام حال بدأ الموسم الجديد من «البريمييرليغ»، الذي يستهله السبيرز بديربي لندن أمام برينتفورد يوم 13 أغسطس الجاري.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يحرص فيه البايرن على حسم الصفقة قبل بدء موسمه، الذي ينطلق بمواجهة لايبزيغ في السوبر الألماني يوم 12 أغسطس.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن بايرن يستعد للتقدم بعرض جديد، علما أن العرض الأخير يقل عن القيمة التي حددها توتنهام بنحو 25 مليون إسترليني. وبات توتنهام مهددا بخسارة كين بالمجان عقب نهاية عقده بعد 12 شهرا، خاصة أن الهداف التاريخي للفريق لم يظهر أي إشارة إلى إمكانية تجديد تعاقده مقابل الحصول على 400 ألف إسترليني أسبوعيا.