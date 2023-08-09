منصور السلطان



‏استطاع رجال قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ضبط عصابة مكونة من 7 مصريين وسوري تمكن أعضاؤها من تجاوز أنظمة وزارة الكهرباء والماء والتلاعب والتزوير في قراءات وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين مقابل مبالغ مالية.

وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن معلومات سرية وردت إلى رجال إدارة الجرائم الإلكترونية تفيد بأن عصابة من الوافدين يقومون بالتلاعب بعدادات الكهرباء والماء مقابل مبالغ مالية، وبعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية تم تحديد هوية أفراد العصابة وجميعهم لهم ارتباطات بشركات وأصحاب عقارات، حيث يقومون بالدخول على أنظمة وزارة الكهرباء والماء والتلاعب بالفواتير والاستحقاقات المالية للوزارة، حيث يقومون بتخفيض المبالغ الكبيرة على الشركات وأصحاب العقارات التجارية والاستثمارية وذلك مقابل مبلغ مالي.

وبعد التأكد من المعلومات ورصد مواقعهم، تم إصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة مواقع تواجدهم وإلقاء القبض عليهم وبحوزتهم أجهزة خاصة لاختراق المواقع، بالإضافة إلى مبالغ مالية تسلموها من أشخاص بهدف تخفيض قيمة الفواتير، وعليه تم إخضاعهم للتحقيق وتسجيل اعترافاتهم، كما تم استدعاء جميع من وردت أسماؤهم خلال التحقيق من قبل المتهمين الذين قدموا مبالغ مالية لتخفيض فواتير الكهرباء والماء، من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء والماء أنها رصدت خلال يونيو الماضي محاولات دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب استهلاك الكهرباء والماء باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، حيث تم تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة، وتم إبلاغ الشؤون القانونية، التي بدورها تواصلت مع وزارة الداخلية وتعاملت مع البلاغ.