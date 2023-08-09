خديجة حمودة



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، وتفقد أعمال تطوير المقصورة بالمسجد، وقام بتأدية الصلاة فيه.



ورافق الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند خلال تفقد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة وخالد عبدالعال محافظ القاهرة.



وعقب ذلك، استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لكلمة سلطان طائفة البهرة بالهند التي أعرب خلالها عن شكره للرئيس السيسي، وعن سعادته للمشاركة في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم.



وأعرب السلطان مفضل سيف الدين عن سعادته لقيام الرئيس السيسي بمنحه وشاح النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تعزيز الروابط ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بجمهورية مصر العربية على مدار أعوام، موجها شكره وتقديره لجهود أجهزة الدولة المصرية المتعددة، وخاصة جهود وزارة الأوقاف، وكذلك جهود القوات المسلحة لعمارة بيوت الله.



وعقب ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، وتقدم الرئيس السيسي بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.



ورحب الرئيس السيسي - خلال كلمته - بسلطان البهرة، مشيدا بمساهمته في تطوير أضرحة آل البيت.



وأضاف «أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب، في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية».



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي «إن هذا العمل القائم يأتي في إطار خطة الدولة المصرية التي تقوم بها لتطوير القاهرة التاريخية، تحركنا ونعمل في مناطق مثل منطقة عرب اليسار فهدفنا التطوير مثل ما قمنا بعمله في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب الذي كان يتواجد هناك».



وأضاف - خلال كلمته - «نتحرك في إطار خطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نوفق فيها»، مجددا ترحيبه بسلطان البهرة وعائلته والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.



وأعرب السيسي عن شكره لرئيس طائفة البهرة باسمه وباسم كل المصريين على مساهمتهم التي دائما تكون عنوانا للمحبة والمودة، قائلا: «إن طائفة البهرة المتواجدة في مصر تعيش وسط أهلها بمنتهى الود والاحترام والتقدير وهذا ما لمستموه خلال تواجدكم على أرض مصر».



واختتم الرئيس السيسي كلمته متمنيا أن ينعم الله سبحانه وتعالى على مصر بالخير والبركة، ويعيننا على عمل كل طيب.