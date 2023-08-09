قالت الخارجية الكندية في بيان إنها فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف سبعة أشخاص تتهمهم بالتورط في أنشطة تهدد السلم والأمن الدوليين.



وذكرت الوزارة أن من بين الأفراد المشمولين بالعقوبات قائدا سابقا في الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين كبارا آخرين مرتبطين بكيانات تزود قيادة الأمن في إيران بالمواد والمعدات.



وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضا أفرادا يشغلون مناصب عليا في شركات تديرها الدولة وتنتج طائرات قتالية مسيرة تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية أو يتم تصديرها لروسيا. ونفت إيران مرارا إرسال طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا.



وسيُمنع الأفراد المستهدفون من دخول كندا وسيُفرض حظر على التعامل معهم سيؤدي فعليا إلى تجميد أي أصول لهم في البلاد.