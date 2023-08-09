الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت إدارة النادي العربي القطري، عن توصلها إلى صيغة تفاهم مع نظيرتها إدارة نادي الشباب السعودي بشأن سداد الأخير الدفعتين، الثانية والثالثة البالغتين 2 مليون و500 ألف دولار، من قيمة عقد المحترف الغابوني السابق للنادي العربي أرون بوبيندزا، وكان من المفترض تسديدها مطلع يوليو الماضي، لكن الإدارة الشبابية طلبت تأجيل تسديد الدفعة الثانية مع الالتزام بسداد الدفعتين بعد شهرين، وهو ما رفضه مسؤولو النادي العربي الذين أصروا على سداد الدفعتين الأخيرتين معا، بعد تأخر نادي الشباب في الدفعة الثانية.



وأكد نائب رئيس النادي العربي محمد جاسم الكواري، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «أن النادي السعودي سيقوم بسداد الدفعتين، الثانية والثالثة اعتبارا مطلع شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن النادي العربي يمتلك علاقات متميزة مع جميع الأندية، وأنه في حال عدم التزام النادي السعودي بسداد مستحقات اللاعب الغابوني والذي تم بيعه لنادي سينسناتي الأميركي، سيتم إعداد مذكرة تتضمن كل التفاصيل الخاصة بصفقة بوبيندزا تمهيدا لإرسال شكوى إلى «FIFA»، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب».



هذا، ويقترب النادي العربي من التعاقد مع المحترف الجزائري بنادي إسبانيول الإسباني وسيم قداري خلال فترة الانتقالات الصيفية لقيده تحت السن.



ويرتبط قداري بعقد حتى 2026 مع ناديه الإسباني، من المقرر أن ينتقل اللاعب إلى العربي لمدة 3 مواسم، ليعوض رحيل الإسباني مارك مونييسا الذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.



ويضم العربي في صفوفه 5 لاعبين محترفين، هم: السوري عمر السومة، والتونسي يوسف المساكني، والمغربي محمد التعبوني، والبرازيلي رافينيا ألكانتارا، بالإضافة إلى الأيسلندي آرون غونارسون، هذا الأخير لم يحسم مصيره بشكل رسمي، إذ لاتزال الإدارة في رحلة البحث عن بديل له.



إلى ذلك، كشف نادي الوكرة عن قائمته الآسيوية التي تضم 26 لاعبا قبل مباراته المرتقبة أمام فريق نافباهور الأوزبكي التي ستقام 22 الجاري بستاد الجنوب المونديالي، ويتطلع الفريق القطري إلى تحقيق الفوز من أجل حجز تذكرة العبور إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023.