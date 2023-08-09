حذر كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا وصانع لعب مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من أن النهج الجديد لإضافة الوقت «لا معنى له»، وأن اللاعبين المرهقين بالفعل يواجهون ما يصل إلى 25 دقيقة لعب إضافية في بعض المباريات.



وجرى توجيه المسابقات حول العالم باحتساب «الوقت الضائع» بسبب التوقفات بشكل أكثر دقة هذا الموسم، بما في ذلك احتفالات اللاعبين بالأهداف والأوقات الضائعة خلال عملية مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR). وسجل أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 11 من أصل 13 دقيقة وقت بدل ضائع احتسبت خلال مباراته أمام «السيتي» الأحد في كأس الدرع الخيري، قبل أن يحسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية.



وقال دي بروين: «تحدثنا إلى لاعبي أرسنال وحتى الحكام حول هذا الموضوع، إنهم لا يريدون حتى القيام بذلك، لكنها القاعدة الجديدة»، مضيفا مباراة مثل مباراة الدرع الخيرية حتى الشوط الأول شهدت 3 دقائق إضافية، يمكنك فقط تخمين ما سيحدث إذا واجهت فريقا أضعف، واستمر في إهدار الوقت طوال الوقت، لقد لعبنا من 12 إلى 13 دقيقة وقت بدل ضائع، أستطيع أن أرى المباريات تستمر بين 20 و25 دقيقة إضافية، أعتقد أن هذا سيتغير في غضون شهر إلى شهرين.