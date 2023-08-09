أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتعيين محمد عامر مارديني وزير تربية جديد، خلفا للوزير السابق دارم طباع.



وبحسب وكالة «سانا» التابعة للنظام السوري، فإن الوزير الجديد محمد عامر مارديني من مواليد العاصمة دمشق عام 1959، حاصل على الدكتوراه في الصيدلة اختصاص مراقبة جودة الأدوية من جامعة همبولدت ألمانيا عام 1988.



وأضافت أن مارديني شغل ويشغل العديد من المناصب منها، وزير التعليم العالي سابقا، ورئيس جامعة دمشق، وعميد كلية الصيدلة جامعة دمشق.



وأشارت إلى أنه حاصل على «جائزة الباسل» لأفضل مشروع بحثي وله مشاركات عدة في العديد من الجمعيات والهيئات العلمية، إضافة إلى كتب علمية منشورة ومؤلفات قصصية ونحو 55 ورقة علمية منشورة في العديد من المجلات العلمية المحكمة.



ويأتي القرار بعد اللغط الذي أثير عقب صدور نتائج امتحانات شهادتي الثانوية والتعليم الأساسي، التي قوبلت بانتقادات حادة جراء ارتفاع عدد الحاصلين على العلامات التامة، الذي بلغ 162 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، قسم كبير منهم تركز في محافظة طرطوس.