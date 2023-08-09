بشرى شعبان



كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري، عن اجتماع عقد مع وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ومجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة وبحضور وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري.



في بداية الاجتماع قدم مجلس إدارة النقابة التهنئة للوزير لتوليه الحقيبة الوزارية، متمنيا له التوفيق والنجاح، ورحب الوزير الشيخ فراس السعود بمجلس إدارة النقابة وثمن دور النقابة بالدفاع عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم، وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم شريحه كبيرة من موظفي الوزارة بقطاعاتها المختلفة. وقد لمس مجلس إدارة النقابة الجدية والاهتمام من الوزير بجميع المطالب التي تقدم بها مجلس الإدارة.



وأشار الدوسري الى انه تم الاتفاق على فتح قنوات التواصل المباشر بين الوزارة والنقابة لدراسة جميع المطالب.



وفي نهاية اللقاء تقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر الى الوزير على حسن الاستقبال وسعة صدره واهتمامه بمطالب النقابة ومصالح العاملين بالوزارة.