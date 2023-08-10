بدر الخرافي: الشركة تواصل تحقيق معدلات إيجابية بمؤشرات الربحية.. لتؤكد صلابة مركزها المالي

«الاستثمارات» تمضي بخطوات سباقة لتنمية الأرباح التشغيلية عبر التركيز على الأنشطة الاستثمارية

فهد المخيزيم: تحقيق أفضل أداء لبعض صناديقنا الاستثمارية مقارنة بباقي الصناديق المحلية

نجحنا في استقطاب شريحة من المستثمرين في النصف الأول وتقديم خدمات استشارية متميزة



أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت أرباحا صافية بمبلغ 3.2 ملايين دينار الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2023، بزيادة نسبتها 193.6% مقارنة عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية بدر ناصر الخرافي في بيان صحافي، بأن الشركة واصلت تحقيق أرباح مالية للنصف الأول من هذا العام 2023، وبناء على النتائج المثمرة والأداء الإيجابي الذي حققته الاستثمارات الوطنية خلال أكثر من ثلاثة عقود ونصف، والذي نتج عنه نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، الأمر الذي وضعها في مصاف الشركات الرائدة على مستوى الكويت والمنطقة أيضا، وهذا ما أكد مكانتها كواحدة من كبرى شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات والربحية المدعومة بالنتائج الإيجابية، وقدرتها على الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية.



صلابة المركز المالي



وأشار الخرافي إلى استمرار الاستثمارات الوطنية في الحفاظ على الربحية في النصف الأول من هذا العام، وعلى الرغم من معاناة الأسواق المالية من آثار عدم الاستقرار، إلا أن الشركة واصلت الاستفادة من الفرص البيئية التشغيلية المتاحة في الكويت والمنطقة، ما أدى إلى تحقيق معدلات إيجابية في مؤشرات الربحية، والذي يؤكد مزايا الصفقات الاستثمارية وكفاءة الأداء التشغيلي المتميز بالزخم المستمر، وأيضا مساهمة القطاعات في العمليات التشغيلية والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية الشركة، مما ساعدها على تحقيق التوازن من خلال قدرتها على الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة، بالإضافة إلى القاعدة المتينة التي تتميز بها الاستثمارات الوطنية، والتي كان لها الأثر الواضح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.



كما أضاف الخرافي أن تلك الاستراتيجية ترتكز على عدة أسس، وهي تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى التنوع والابتكار لتحقيق النمو المستدام المبني على منهجية واضحة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي للشركة، الذي يعمل دائما على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة الذي لا يألو جهدا في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.



المؤشرات المالية



وتعليقا على المركز المالي للاستثمارات الوطنية، استعرض الخرافي أبرز النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من 2023، والتي جاءت مواكبة للاستراتيجية التي وضعتها الاستثمارات الوطنية باعتبارها علامة استثمارية مصرفية مميزة، وعلى الرغم من التغير في أسعار الفائدة في المنطقة والعالم، الذي أدى إلى انعكاس سلبي في حركة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراجعت هذه المؤشرات وبلغت في كل من سوق الكويت -4.1%، في سوق الإمارات -2.3% و-6.6% في سوق قطر خلال الربع الأول من عام 2023، إلا أن الشركة مازالت تحافظ على صافي أرباح مالية بقيمة 4.2 ملايين دينار، وبواقع 5.3 فلوس للسهم الواحد منذ بداية عام 2023.



وكشف الخرافي عن أن إجمالي الأصول المدارة في نهاية النصف الأول من عام 2023 قد بلغ 1.078 مليار دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 176 مليون دينار.



وأضاف الخرافي أن إجمالي الموجودات تراجع بنسبة 6.6%، لما قيمته 244 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ 261 مليون دينار قيمة إجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من هذا العام، وذلك بسبب توزيع الشركة لما يقارب 22.3 مليون دينار أرباحا نقدية عن عام 2022.



إدارة ودراسة انتقائية



من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم، لقد أنهينا النصف الأول من العام الحالي بنتائج إيجابية، حيث ركزت الاستثمارات الوطنية جهودها في مواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء والقدرة على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، كما أكدت نجاح خطط الشركة الراسخة في جميع قطاعاتها، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة الراغبين بالاستثمار في الفرص المتميزة، وأيضا من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة للأفراد والمؤسسات محليا وعالميا.



وعن أداء قطاع مينا للاستثمارات المسعرة، أشار المخيزيم إلى تميز النصف الأول من عام 2023، وذلك بالأداء الجيد لصناديق الأسهم الاستثمارية، والذي يعكس مدى تميز ونجاح الإدارة في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق عوائد مالية لعملاء الشركة وتفوقها على نظيراتها في السوق.



وبالنظر إلى أداء صناديق الأسهم الاستثمارية خلال هذه الفترة، ذكر المخيزيم أنه على الرغم من العوامل الدافعة لتقلبات السوق والمخاوف المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية والتي من أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية، ضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ارتفاع معدلات التضخم العالمية ومواصلة تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إلا أنه قد حققت بعض صناديقنا الاستثمارية أفضل أداء مقارنة بباقي الصناديق المحلية المؤسسة داخل الكويت، وذلك بفضل القرارات الرشيدة والإدارة الحصيفة للصناديق، واتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيد والحكيم في تحقيق عوائد مجزية لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنحة، حيث حقق صندوق زاجل للخدمات والاتصالات أداء إيجابيا متميزا بلغت نسبته 12.76%، كما تمكن صندوق المدى الاستثماري وصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية من تحقيق أداء إيجابي بلغت نسبته 5.23% و4.94% على التوالي.



وأشار المخيزيم إلى أنه ضمن الخطط التوسعية في أنشطتنا الاستثمارية، استطاعت الشركة توسيع محفظتها كصانع سوق، وذلك بانضمام شركة الصفاة للاستثمار، بالإضافة إلى تجديد عقود 3 شركات وهم شركة كامكو وشركة الأرجان العالمية العقارية وشركة رابطة الكويت والخليج للنقل، حيث تواصل الشركة أداءها بتقديم خدمة صانع سوق على 11 سهم شركة مدرجة في بورصة الكويت مع تحقيقنا لمعدلات الدوران والسيولة المطلوبة على تلك الأسهم بشكل فاعل.



صفقات ناجحة



كما أشاد المخيزيم بالأداء والمجهودات الاستثنائية لإدارة خدمات الاستشارات المالية وبفضل شبكة الشركة الواسعة ورؤيتها الاستراتيجية في استقطاب استثمارات وخدمات استشارية متميزة وإدارتها بنجاح للعديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت، حيث تم وبنجاح استكمال عملية الاكتتاب بزيادة رأس مال مجموعة الراي الإعلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 ملايين دولار. كما تعاقدت شركة الاستثمارات الوطنية مع شركة العيد للأغذية ش.م.ك.ع. للعمل كوكيل اكتتاب لزيادة رأس مالها ومستشار استثمار للاستحواذ المحتمل، وأيضا نجح الفريق في التعاقد مع شركتين يعملان في قطاع الأغذية والمشروبات لبيع حصص استراتيجية فيهما، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة لشركة قابضة في عملية شراء جزئي للاستحواذ على حصة أقلية في شركة مدرجة في بورصة الكويت.



ويشارك الفريق في ادارة الاستثمارات البديلة حاليا بإجراء التدقيق الجدير بالثقة لمدير صندوق رأس المال المخاطر في أوروبا، والذي يضم فريقا تقنيا قويا، كما يسعى فريقنا الى البحث عن العقارات باستمرار وفرص الاستثمار المباشر التي تظهر إمكانات واعدة لتحقيق عوائد مجزية وتقييمها، بالإضافة الى العمل على استثماراتنا العقارية الحالية بما يتماشى مع الخطة المتوقعة، ما يؤكد استقرارها وتوقعاتها الإيجابية.



وأفصح المخيزيم عن استمرار قطاع إدارة الثروات بتحقيق إنجازات مهمة خلال النصف الأول من عام 2023، تمثلت في العمل على توسيع قاعدة عملاء الشركة وجذب المستثمرين في منتجات الشركة الاستثمارية المختلفة، وأيضا استقطاب رؤوس أموال جديدة ما يقارب 20 مليون دينار، بالإضافة إلى تحقيق نمو في عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة بمعدل 16% للنصف الأول من العام الحالي، وتطبيق العديد من الممارسات والتي ساعدت على تطوير والارتقاء بخدمة المستثمرين ومواكبة آخر التقنيات المتبعة.



وأضاف المخيزيم أن ما شهده قطاع الاستثمارات العقارية من الاستمرار الإيجابي في المحافظة على نسب الأشغال العالية في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها إلى نسب غير مسبوقة بلغت 100% في بعض العقارات والمحافظة على استمرار العمل في تأجير الوحدات الشاغرة لرفع نسبة الأشغال إلى معدل قياسي، حيث نجح قطاع الاستثمارات العقارية في الحصول على عقود إدارة عقارات جديدة، كما تمت زيادة حجم المحافظ العقارية بعدد من العقارات الإضافية التي يديرها القطاع، ورافق ذلك زيادة الإيرادات بنسبة 4.5%، والاستمرار في تجديد وتطوير شاليهات منتزه الوطنية خلال العام الحالي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الحجوزات لتصل إلى 100% في المناسبات والأعياد خلال النصف الأول من 2023.





شكر وتقدير



توجه بدر الخرافي بالشكر الجزيل إلى جميع المساهمين على مواصلة الدعم وثقتهم الدائمة بالاستثمارات الوطنية، والشكر موصول إلى عملاء الشركة لولائهم الدائم، مثمنا تفاعلهم مع ما تقدمه الاستثمارات الوطنية من خدمات جديدة وملائمة لتطلعاتهم واحتياجاتهم، كما تقدم بالشكر للجهات الرقابية، وأثنى على الجهود المبذولة للإدارة التنفيذية ومواصلتها للنهج المثالي لرؤية الشركة واستراتيجيتها في خدمة العملاء، استنادا إلى عناصر العمل المنهجي، بالإضافة إلى جهود موظفي الشركة في تحقيق النمو الإيجابي والأهداف الاستراتيجية التي جعلت الاستثمارات الوطنية واحدة من كبرى الشركات في المنطقة.





مسؤولية اجتماعية راسخة



كثفت الاستثمارات الوطنية جهودها الاستراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية كجزء من برنامجها السنوي، حيث استطاعت الشركة القيام بدور بارز في العمل المجتمعي في الكويت منذ أكثر من 35 عاما، والعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات من هم بحاجة للدعم والمساندة من باب التكافل الاجتماعي، ومن منطلق حسها الوطني واستشعارها للمسؤولية الاجتماعية، قامت الاستثمارات الوطنية وبالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة بتقديم الدعم للمحتاجين خلال شهر رمضان الكريم، والذي يأتي من حرص الشركة على المشاركة في دعم العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع في مختلف مجالاته الإنسانية والاجتماعية والتعليمية بالإضافة إلى المجال الرياضي.





التركيز على التحول الرقمي



أكد فهد المخيزيم أن الاستثمارات الوطنية تحرص على التركيز والمضي قدما في خطة التحول الرقمي الشاملة في إطار رؤيتها الاستراتيجية، والتوسع في تطبيق الحلول الذكية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات والمنتجات الاستثمارية المبتكرة وبأسلوب يعزز مبدأ الاستدامة، والتي يكمن جوهرها في تعزيز واعتماد أحدث التقنيات الرقمية في جميع مجالات الأعمال المباشرة مع العملاء لتلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وأشاد بالجهود المبذولة والأداء المتميز لشركة الاستثمارات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2023، والذي يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في عمل وبناء استراتيجيات فعالة، فقد حققت المعادلة الصعبة لهذا النجاح والتي ترتكز على الحضور البناء في السوق وحيازة ثقة العميل من جانب، بالإضافة إلى المضي قدما بالابتكار والتميز والمنافسة من جانب آخر.