‏قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس صباح امس، يرافقه الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي بجولة داخل مطار (T5) للوقوف على مستوى الجاهزية والإجراءات المتبعة للمسافرين.



‏وفي بداية الجولة، اطلع الفريق البرجس على آليات سير العمل والتعامل مع الازدحامات التي يشهدها المطار في فترة الصيف وإجراءات سفر المغادرين واستقبال القادمين.



‏ثم استمع إلى شرح موجز حول الإجراءات التي تقوم بها شعبة المطبقات وآلية التدقيق على المسافرين لتحقيق الانسيابية في حركة المسافرين.



‏وأكد الفريق البرجس أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمر بتعزيز القوة البشرية من الشرطة النسائية في المطار من جميع القطاعات في الوزارة خلال فترة الصيف للقيام بالمهام المطلوبة بهذا الشأن.



‏وفي نهاية الجولة، أكد الفريق البرجس ضرورة التعامل الراقي مع الجميع والتسهيل على المسافرين، مشيدا بجهود رجال أمن المطار وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، معربا عن تقديره لجميع العاملين في المطار لما يقومون به من دور كبير يبرز الوجه الحضاري المشرف للكويت باعتبارهم واجهة الدخول إلى البلاد.