مستمرون في تطوير الجهات الحكومية آلية تقديمها للخدمات الإلكترونية

التطبيقات الرقمية الحكومية أداة أساسية في تحقيق التطور بالدولة الحديثة





أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ضرورة العمل على أخذ خطوات تطويرية تسهم في تعزيز تجربة المستخدمين للـخـدمـات الإلكترونية الحكومية للأفراد وأصحاب الأعمال عبر تطبيقي «سهل» و«سهل لأصحاب الأعمال».



وقال الشعلة، في تصريح لـ «كونا» أمس عقب ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية للاشراف على تطبيقي «سهل» و«سهل لأصحاب الأعمال»، إن اتخاذ مثل هذه الخطوات التطويرية يتم من خلال تعاون الجهات الحكومية لرفع مستوى جودة ما تقدمه من خدمات ومنتجات رقمية.



وأوضح أن اللجنة التنسيقية مستمرة في الدفع بزيادة أثر جهود الجهات الحكومية نحو تطوير آلية تقديمها للخدمات الإلكترونية عملا بتوجه الدولة وترسيخا لخطة عمل الحكومة فيما يخص مفهوم الحكومة المنتجة وتمكينها رقميا.



وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها من أجل توحيد فرق العمل وتكثيف الجهود العاملة وهي ماضية في تحقيق واستكمال رؤية الدولة التنموية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس الرغبة الجادة لدى القيادات الحكومية في وضع خطط في هذا الشأن وتنفيذها لتكون جميع المعاملات الحكومية إلكترونية ومن مكان واحد.



وأشار الوزير إلى أن التطبيقات الرقمية الحكومية أداة أساسية في تحقيق التطور الرقمي في الدولة الحديثة، لافتا إلى أنها تمثل جزءا مهما في تحسين تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية مما يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية بشكل سهل وفاعل مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين للقيام بمعاملاتهم.



وشدد على أهمية هذه المشاريع الوطنية في تحقيق الرفاهية المنشودة للمواطنين، مؤكدا استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية بتعاون الجهات الحكومية وفرق العمل التي ستركز على خطط التطوير والتحديث وتعزيز تجربة المستخدمين.



