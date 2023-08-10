تحفيز الأطفال على تأمل الظواهر الكونية ومراقبة الكائنات الحية ينمي ذكاءهم ويشبع فضولهم



ضمن جهوده المتواصلة لإثراء ثقافة الأطفال بأنشطة ترفيهية وتثقيفية مميزة، استضاف مركز اسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل أول من أمس كاتبة قصص الأطفال باسمة الوزان في مركز «ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» بمول العاصمة، حيث شرحت لهم قصة تفاعلية بأسلوب جميل وملائم لهم.



وقالت باسمة الوزان في تصريح لـ «الأنباء» إنها قرأت للأطفال في «نادي أسباير» قصة «حسن وقمر النهار»، مشيرة إلى أن الهدف منها تفسير سبب ظهور القمر في النهار أحيانا بأسلوب مرح، لان ذلك يثير دهشة وتعجب الصغار والكبار، ويجعل الطفل يتساءل عن السبب، مبينة ان القصة تتضمن الإجابة عن هذا التساؤل بطريقة سردية بسيطة ومقنعة، لافتة إلى أن الأطفال استمتعوا بها وكان تجاوبهم وتفاعلهم معها كبير جدا.



وأضافت الوزان: الأطفال تفاعلوا بشكل رائع أثناء قراءة القصة، وذكر بعضهم أن لكل مرحلة للقمر اسما خاصا بها، مثل البدر والهلال والمحاق، وذلك عندما يدور القمر حول الارض ويتغير شكله خلال الشهر، مشيرة الى أن أحد الأطفال استنتج أحد أسرار ظهور القمر في الصباح الباكر، مؤكدة ان الهدف من قراءة القصة، تحبيب الأطفال في القراءة بشكل عام، وتحفيزهم على تأمل الظواهر من حولهم، ومراقبة الكائنات بمختلف أنواعها، ما ينمي ذكاء الطفل ويشبع فضوله ومحبته للاستكشاف.



وذكرت انها تحدثت عن بطل القصة «حسن» عندما كان يراقب الزهور والأشجار أثناء الطريق إلى المدرسة، وكيف تأثر الأطفال بالقصة واستفادوا منها على سبيل المثال أن يتحدثوا معا بحديث مسل ويسألوا ويراقبوا ما حولهم، مبينة انه من الضروري أن يهتم الآباء بتساؤلات أطفالهم ويجيبون عنها بشكل صحيح يتناسب مع إدراكهم، لانها تنمي معلوماتهم منذ الصغر وتوطد العلاقة بين الطفل ووالديه.



وأوضحت انه من المهم أن يراقب الطفل الظواهر الكونية وأسرار الكائنات ويطرح أسئلته حولها، والجميل أن هذا السؤال يتحول إلى قصة.



والتقت «الأنباء» بعدد من الاطفال المشاركين في نادي اسباير الذين استمعوا لشرح باسمة الوزان عن قصة «حسن وقمر النهار»، حيث قالت الطفلة دانة الدوب انها استفادت من القصة واطلعت خلال مشاركتها في نادي اسباير على أسباب ظهور القمر خلال فترات من الليل والنهار ودوران الارض حول الشمس.



أما الطفل براك حمد فذكر انه استفاد من قصة «حسن وقمر النهار» وعرف ان القمر يظهر في أوقات من الليل والنهار واستفاد من مشاركته وتعرف على اصدقاء جدد وتعلم فوائد القراءة وطرح الاسئلة.



من جانبه، بين الطفل حسين التركيت أن القصة تحكي عن ظهور القمر في أوقات من الليل والنهار والنجوم موجودة بالليل والنهار، لكن بسبب أشعة الشمس بالنهار لا نرى النجوم والقمر له أوجه ومراحل كثيرة.



ونصح حسين الاطفال بالمشاركة في نادي اسباير ليتعلموا القراءة ويمارسوا هواياتهم.



من جهته، قال الطفل عبدالوهاب الخالدي ان قصة «حسن وقمر النهار» تشرح كيف يمكن رؤية النجوم في الليل وان القمر لا يرى بالنهار في جميع الاوقات لكن خلال أيام معينة من الشهر.