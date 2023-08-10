عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إصدار شهادات تسلم ابتدائي لـ 24 مبنى عاما في القطعتين 2 و3 ضمن الضاحية NB لمشروع غرب عبدالله المبارك إضافة إلى مركزها الرئيسي. وحول أعمال المشروع خلال شهر يوليو الماضي، قالت «السكنية» إن العمل مستمر لإنهاء ملاحظات لجان الاستلام لـ 5 مبان وخدمات مركز الضاحية، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية لكامل العقد 95.9%. وتوقعت المؤسسة الانتهاء من إنشاء وإنجاز وصيانة 5 خزانات أرضية بسعة 500 ألف جالون وخزانين أرضيين سعة 250 ألف جالون و6 آبار مياه جوفية في المدينة خلال سبتمبر المقبل، حيث إن نسبة الأعمال بلغت 98.7%، مشيرة الى مخاطبة «الكهرباء» لتسلم العقد الخاص بإنجاز وإنشاء وصيانة إنارة الطرق للضاحيتين NB وNA في المشروع.

وذكرت أن العمل ضمن عقد إنشاء وإنجاز وصيانة الطبقة السطحية للضاحية NA في المشروع يسير بشكل متسارع، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 55.3%، بتقدم عن البرنامج الزمني بمقدار 25.7%، كما أن ذات الأعمال في الضاحية NB تشهد تقدما بنحو 21.4% لتكون النسبة الكلية حتى نهاية الشهر الماضي 52.2%.